Le tracé cabossé de la piste Levi Black semble convenir aux grands gabarits. Le Français Clément Noël (191cm), l’Anglais Dave Ryding (180cm) et le Haut-Valaisan Ramon Zenhäusern (200cm) ont terminé sur le podium provisoire du premier slalom de Coupe du monde, au terme de la première manche dimanche en Finlande.

Parti avec le dossard No 1, Zenhäusern avait établi un premier temps de référence en 55’’21, avant que Noël ne vienne lui mettre 66 centièmes dans la vue quelques instants plus tard. De retour à son meilleur niveau, Ryding est pour sa part venu s’intercaler à 39 centièmes du leader tricolore. Derrière le trio, le Norvégien Henrik Kristoffersen est venu se placer à l’affût à seulement 2 centièmes de Ramon Zenhäusern.

Le Valaisan Daniel Yule a pour sa part signé le 7e temps provisoire, à 94 centièmes du leader. Plus loin, on retrouve les autres Suisses Sandro Simonet (15e, + 1’’59), Luca Aerni (24e, +2’’15), Tanguy Nef (25e, +2’’16) et Loïc Meillard (29e, +2’’25). A noter que Reto Schmidiger (44e, +2''99) n'a pas réussi à se qualifier pour la seconde manche, tandis que Marc Rochat a été éliminé. La manche décisive aura lieu à 13h15.