Henrik Kristoffersen mène le bal au terme de la première manche du slalom de Kitzbühel. Le Norvégien devance Michael Matt de 0''10 et Marcel Hirscher de 1''05, alors que Daniel Yule pointe au quatrième rang à 1''23.

Marcel Hirscher devra sortir une deuxième manche de folie s'il entend signer sa 54e victoire en Coupe du monde et égaler Hermann Maier. Le leader de la Coupe du monde occupe la troisième place à plus d'une seconde de Henrik Kristoffersen. Le Norvégien, Poulidor attitré avec sept deuxièmes places dont cinq fois derrière l'extraterrestre autrichien, espère bien vaincre le signe indien pour arracher son 16e succès en Coupe du monde. Mais il devra se battre face à un Michael Matt qui n'est qu'à 0''10.

Yule et Zenhäusern en embuscade

Cinquième l'an dernier sur cette même piste, Daniel Yule peut envisager un premier podium en carrière grâce à sa quatrième place au sortir du parcours initial. Mais le Valaisan sait qu'il ne bénéficiera pas d'une aussi bonne piste en début d'après-midi. Brillant quatrième à Wengen dimanche dernier, Ramon Zenhäusern a confirmé sa bonne forme en terminant huitième à 1''78 de Kristoffersen. La 5e place de Haugen n'est qu'à 0''09.

Sévère désillusion en revanche pour Luca Aerni, seulement 20e après le passage de trente concurrents. Le skieur de Crans-Montana, brillant 2e à Madonna, accuse un retard de 2''70 sur le leader. «Je n'ai pas pu prendre de la vitesse, a regretté le Valaisan d'origine bernoise au micro de la RTS. J'ai pensé que ça allait mieux tenir après la reconnaissance, mais la piste a vite cassé.»

Les regrets sont encore plus grands pour Loïc Meillard. Comme à Wengen, le skieur d'Hérémence est sorti sur le premier tracé. Il faudra corriger ça mardi soir à Schladming.

Snowfall won't stop the Kitzbueheler crew; the slalom on Ganslernhang at @hahnenkammrace is confirmed at 10.30 / 13.30 pic.twitter.com/9VbvABr4ic