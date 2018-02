Les supporteurs de l'Eintracht Francfort ont retardé le début du match de Bundesliga contre Leipzig et sifflent bruyamment la partie pour protester contre l'organisation du match un lundi soir, une première en Bundesliga.

The protest that led to a delayed kick-off in #Frankfurt tonight. #SGERBL The DFL might think twice before scheduling any more Monday night #Bundesliga games. pic.twitter.com/8EPxo8ZvLd

«Nous sifflons les matches du lundi»

Depuis le coup d'envoi donné avec plusieurs minutes de retard, un concert de sifflets s'élève des gradins à chaque possession de balle adverse. Une partie du virage populaire a été désertée par les fans, qui ont déployé une banderole en plusieurs panneaux hostile aux matches du lundi.

Les slogans «Nous sifflons les matches du lundi - c'est nous qui donnons le ton», «La culture des fans souffre, les audiences grimpent» ou encore «Même mon coiffeur a son lundi libre» sont les moins agressifs ou vulgaires.

L'association des supporteurs avait annoncé son action aux dirigeants du club, qui se sont solidarisés avec eux. Avant le match, la sono du stade a diffusé le tube de Bob Geldof «I don't like Mondays». Des centaines de balles de tennis ont également été lancées sur la pelouse en guise de protestation.

There are HUNDREDS of tennis balls being thrown onto the pitch over in the Frankfurt vs Leipzig match in the Bundesliga. pic.twitter.com/uJrhBneqPh