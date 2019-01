L'Autriche est sous la neige. Et comment: près de trois mètres de poudreuse sont tombés sur le centre et l'Ouest du pays en quelques heures. Evidemment, les inconvénients sont au rendez-vous, entre trafic bloqué et risques d'avalanche accrus. Les fortes précipitations neigeuses ont également contraint la FIS à annuler les épreuves féminines de Sankt-Anton, prévues ce week-end.

Reste que ces chutes de neige record font aussi le plus grand bonheur des amateurs de ski libre. Ainsi, un skieur s'est amuser à dévaler la Streif de Kitzbühel avec de la poudreuse jusqu'aux genoux.

Habituellement verglacé à souhait, le tracé le plus mythique de la Coupe du monde de ski alpin se présente sous un visage méconnu, à deux semaines des compétitions.

Y’a un peu de neige sur la Streif !!!

????????????????????????

?@AdriTheaux? pic.twitter.com/xlD16KtDKK — adrientheauxfanclub (@Thierrybeuchot) January 10, 2019

Néanmoins, aucun souci à se faire - pour l'instant - concernant la bonne tenue des épreuves du Hannenkamm. Les volontaires autrichiens sont déjà au travail.

(nxp)