La matinée avait très mal démarré chez les messieurs avec les éliminations d’entrée d’Alex Fiva, Romain Détraz, Timo Müller, Peter Stähli et Ryan Regez. Jonas Lenherr n’a pour sa part pas pris le départ. Seuls le médaillé d’argent appenzellois de Pyeongchang, Marc Bischofberger, et le Grison Joos Berry ont permis à l’équipe masculine helvétique d’éviter un camouflet. Et après le passage à la trappe de Bischofberger, juste après en quarts de finale, les derniers espoirs helvétiques reposaient sur les épaules de Joos Berry. Et le Grison de 28 ans n’a pas déçu, puisqu’il est allé jusqu’au bout de l’exploit. En devançant les frères français Bastien et Jonathan Midol en finale, Berry est allé cueillir sa première victoire sur le circuit de Coupe du monde.

Chez les dames, Fanny Smith (26 ans) a été devancée d’un rien sur la ligne d’arrivée par la Française Marielle Berger Sabbatel, en demi-finale de la deuxième épreuve de skicross de Coupe du monde, samedi à Innichen. Victorieuse la veille dans la station italienne, la Vaudoise n’a pas pu récidiver, après s’être fait enfermer par ses adversaires à mi-parcours. La médaillée de bronze des JO de Pyeongchang a tout fait pour revenir sur la fin du parcours bosselé, mais il lui a manqué quelques centimètres pour accrocher la deuxième place qualificative derrière la Suédoise Sandra Naeslund. Smith s’est consolée en remportant haut la main la petite finale pour décrocher le 5e rang final. Mais une Suissesse en cache souvent une autre en skicross. C’est Sanna Lüdi qui en a profité pour s’illustrer. La Bernoise de 32 ans a décroché le troisième rang de cette course. Derrière les intouchables Naeslund (victorieuse) et Marielle Thompson (Can), Lüdi a dû se battre jusque dans l’ultime virage avec Berger Sabbatel, qui a finalement commis une irréparable faute sur l’intérieur et s’est retrouvée au tapis. Il s'agit du premier podium de Sanna Lüdi depuis janvier 2014. (nxp)