Wendy Holdener, c’était loin d’être une course optimale aujourd’hui?

En effet. J’attendais beaucoup plus de moi en prenant le départ ici à Courchevel. J’avais des objectifs élevés mais je n’ai jamais vraiment réussi à être dans le coup sur cette piste.

Mais aucun pépin physique, rassurez-nous, ce n’était juste pas un bon jour?

Non, non, tout va bien. Encore à l’échauffement ce matin je me sentais très bien. Ça n’a tout simplement pas fonctionné aujourd’hui, c’était un mauvais jour, je n’ai pas d’autre explication. C’est une course à oublier.

Les conditions peut-être, avec cette pluie-neige?

Les conditions de course étaient loin d’être idéales, c’est vrai. Je ne voyais pratiquement rien au revêtement. Mais ce sont les mêmes pour toutes les athlètes et les autres favorites ont quand même réussi à être performantes. Ce n’est donc pas une excuse.

Demain, vous aurez à cœur de vous rattraper lors du slalom?

J’espère que je serai mieux classée que 16e demain, c’est certain (rires). Le slalom reste ma meilleure discipline. Ce sera un nouveau jour et je vais faire de mon mieux pour me rattraper. (nxp)