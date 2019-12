Si, en Coupe du monde, elle court toujours après sa première victoire de slalom, Wendy Holdener a déjà réussi son autre objectif. Celui de monter enfin sur la troisième marche d’une compétition de géant. A Courchevel, la Schwytzoise de 26 ans, qui compte trois victoires sur le cirque blanc (en combiné et le City Event) s’est hissée au troisième rang d’une épreuve remportée par l’Italienne Federica Brignone. Dans la vallée de la Tarentaise, l’italienne de 29 ans a signé son onzième succès de sa carrière, son sixième dans sa discipline préférée, la première fois dans cette station française.

Troisième de la première manche, la fille de l’ancienne championne Maria-Rosa Quario a su maîtriser à la perfection ses nerfs, le vent et les pièges sur ce second parcours plus mouvementé pour passer devant Mina Fuerst Holtmann, qui avait créé la grande sensation sur le premier tracé. Après sa quatrième place fin octobre à Sölden et son neuvième rang à Killington, c'est une demie surprise pour cette étonnante Norvégienne (24 ans) qui a malgré tout levé les bras pour savourer son premier podium de sa carrière, certainement pas le dernier, la victoire n'est plus très loin.

Mikaela Shiffrin 17e!

Alors qu’Alice Robinson et Marta Bassino, les deux dernières lauréates du géant cet hiver, ont dû se contenter respectivement des 10e et 7e place, que dire de Mikaela Shiffrin? Celle qui s’était imposée lors des deux dernières éditions à Courchevel, qui restait sur deux podiums (2e et 3e) dans la discipline, n’était pas dans un grand jour. Cela arrive même aux meilleures. La grande dominatrice du cirque blanc a quitté la piste Emile-Allais avec la tête basse et une 17e place indigne de son rang. Elle n’est pas la seule. Quatrième à Killington et neuvième à Sölden, Michelle Gisin a connu une grosse déception (29e). Après des dernières semaines intenses, l'Obwaldienne, qui s'aligne dans toutes les épreuves, semble accuser une certaine fatigue légitime. «Dix-huit semaines de compétition d'affilée, ça fait vraiment beaucoup», disait-elle la veille.

Du côté des autres Suissesses, outre la belle performance de Wendy Holdener, Lara Gut-Behrami a confirmé après sa 8e place à Sölden, sa progression en géant en terminant 13e. Dossard 60, Aline Danioth a accueilli sa 27e place avec le sourire. CMA