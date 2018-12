Wendy Holdener a réussi son meilleur résultat en slalom de la saison en cours en terminant au pied du podium. Derrière l’intouchable Américaine Mikaela Shiffrin, qui a atteint samedi le cap des 50 victoires en Coupe du monde, la technicienne schwytzoise est parvenue à accrocher la quatrième place, elle qui restait sur une 5e place à Levi (Fin) et une 6e à Killington (USA).

Pas totalement à l’aise sur le tracé de Courchevel, Holdener a semblé skier un peu trop sur la retenue pour espérer retrouver une place sur le podium. Et si l’Autrichienne Bernadette Schild, troisième sur le premier tracé, n’avait pas enfourché en seconde manche, la Schwytzoise aurait certainement encore reculé d’un rang.

La Slovaque Petra Vlhova et la Suédoise Frida Hansdotter complètent le podium derrière Shiffrin, qui a cueilli son 35e succès dans la discipline. Déjà en tête après la première manche, la double tenante du gros globe de cristal, 23 ans, a encore dominé la concurrence. Inarrêtable depuis le début de la saison avec 7 succès sur 11 départs, Mikaela Shiffrin survole le classement général de la Coupe du Monde, plus que jamais favorite à sa propre succession dans la course au titre.

De son côté, l’Uranaise Aline Danioth (20 ans) a pris un très bon 16e rang, son meilleur résultat en Coupe du monde. Egalement qualifiée pour la deuxième manche, la Nidwaldienne Carole Bissig a pour sa part terminé 27e. La Vaudoise Charlotte Chable avait pour sa part été éliminée sur le premier tracé. (nxp)