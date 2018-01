ès qu’il sort du petit train qui mène de Lauterbrunnen à Wengen, Jansrud n’a qu’une idée en tête: «la raclette!» «Il y a deux traditions à Wengen, explique le champion norvégien. La première, c’est de se rendre chez cette vieille dame norvégienne, qui vit ici depuis 40 ans et qui nous invite toujours à manger une raclette. Je ne devrais pas le dire trop fort, mais j’ai de la peine à rester raisonnable face à ce fromage dégoulinant. Le second rituel, c’est de faire une partie de curling avec mes coéquipiers.» Sur la glace couverte au centre du village, Jansrud refuse toutefois d’enfiler le fameux pantalon à carreaux de l’équipe norvégienne. «Ah oui, les pantalons de clowns, se marre-t-il. Entre ma combinaison moulante de skieur et les pantalons des curleurs, je ne sais pas lequel des deux est le plus ridicule.»

C’est une démarche chaloupée qui en dit long sur la véritable nature du bonhomme: Kjetil Jansrud est la quintessence du type cool. Affable et détendu, le Norvégien a le sourire communicatif. «J’aimerais vraiment gagner le Lauberhorn, lance-t-il. C’est un truc qui me manque.» Vainqueur du combiné de Wengen voici deux ans de cela, Jansrud sera l’un des favoris de l’épreuve reine demain.

Kjetil Jansrud, c’est quoi le «Wengen feeling»?

C’est un mélange de respect et d’admiration, teinté de crainte. On monte dans ce petit train qui serpente sur cette paroi à pic. Et puis les montagnes, plus majestueuses qu’ailleurs, se dressent devant vos yeux. C’est à couper le souffle.

Ça, c’est pour le décor. Qu’en est-il de la piste?

C’est là que je parlais de crainte, parce qu’en montant ici, on sait qu’on va en redescendre lessivé. C’est une descente magnifique, mais qu’est-ce qu’elle est dure! Physiquement d’abord, mais mentalement aussi. Sur une piste aussi longue (ndlr: 4,5 km, la plus longue de la saison), c’est impossible d’arriver en bas sans commettre la moindre erreur. Alors il faut les accepter sans se frustrer. C’est un processus éprouvant.

Quelle sensation vous guide sur le Lauberhorn?

Il faut y aller en douceur. Il y a ces longues sections pas très tournantes, c’est crucial de rester calme, de ne pas s’exciter. Prendre le temps de sentir la neige défiler sous les skis. Si vous êtes agressif dès le départ, alors ça va faire pschit. Il faut être calme, il faut être… (Il cherche un mot.)

Suisse?

Exactement. Je pense que c’est la meilleure définition: c’est ça le «Wengen feeling». En fait, cette piste est typiquement suisse. Le Lauberhorn est l’expression parfaite du caractère helvétique. Et il faut se mettre dans la tête d’un Suisse, devenir Suisse, pour gagner. Ce n’est pas pour rien si vous comptez autant de succès ici.

Pour saisir ce feeling, il faut combien de temps?

La première fois que je suis venu à Wengen, ce n’était vraiment pas cool. J’ai voulu entrer dans la piste comme un sauvage, comme je le fais à Kitzbühel, et je me suis retrouvé à m’énerver parce que je n’avançais pas. Il faut trois ou quatre participations pour maîtriser toutes les subtilités de cette piste. Je crois que ça s’appelle l’expérience.

Vous avez un passage favori?

La section du panorama. Je dirais même que c’est mon passage préféré de toute la Coupe du monde. L’enchaînement Hundschopf, Minschkante et Canadian Corner, jusqu’au Kernen-S, est juste splendide. C’est la section la plus iconique du cirque blanc à mon avis. Surtout quand il fait beau, comme ça devrait être le cas samedi.

Wengen, c’est mieux que Kitzbühel?

Pour moi, oui. Même si j’ai déjà gagné la descente de Kitzbühel et qu’ici je cours toujours après une victoire. À «Kitz», ça tape dans tous les sens, et il faut juste arriver à tirer le meilleur des situations précaires. Mais les vrais bons skieurs, eux, se révèlent à Wengen. Et j’aimerais bientôt en faire partie. (Rires.)

Peut-être un des derniers combinés alpins de l’histoire aura lieu ici à Wengen. Que pensez-vous de la disparition programmée de cette discipline?

Ce que j’en pense? C’est une honte. OK, d’accord, il faut faire attention aux retombées commerciales de notre sport. Et si les gens n’aiment pas le combiné, alors il n’y a aucune raison de le garder. Mais au moins qu’on lui donne une chance d’exister: en n’en programmant que deux par saison, on l’a tué à petit feu. C’est la plus ancienne discipline de l’histoire du ski alpin. Donc oui, c’est une honte de le voir disparaître ainsi.

On dit que vous êtes la dernière rock star du cirque blanc.

Moi? Vous êtes fou! Je suis le plus tranquille des types. Je crois que je donnais cette impression parce que j’avais les cheveux longs…

Dommage de les avoir coupés alors…

Je trouve aussi, j’avais vraiment l’air cool avec ma tignasse. Mais j’ai cédé face à une pression insidieuse. Lorsque ma petite amie m’a dit: «Tu sais Kjetil, tu as passé 30 ans, il est temps de devenir adulte.» À force, j’ai craqué. Non, la dernière rock star du ski alpin c’était Bode Miller. Mais regardez, même lui s’est rangé: c’est un sage père de famille maintenant. Tout fout le camp!

N’empêche, vous avez toujours l’air cool, jamais stressé. C’est pareil en votre for intérieur?

Oui. Mais c’est un combat perpétuel. Ma théorie est la suivante: si vous vous efforcez d’être cool à l’extérieur, alors ça ressurgira sur votre intérieur. C’est du self-control. J’essaie de me rendre meilleur aussi pour rendre les autres meilleurs. Parce que je suis persuadé que si vous donnez l’impression d’être calme, c’est tout autant bénéfique pour votre entourage. Ne pas s’énerver, rester pro en toutes circonstances, c’est quelque chose que la nouvelle génération ne doit pas oublier.

Vous parlez de Henrik (Kristoffersen, qui a récemment étalé son agacement face à la domination de Marcel Hirscher)?

Oui, mais pas seulement. De manière générale, on perd le côté gentleman du sport. La compétition prend le dessus sur les relations humaines. C’est regrettable. Je suis persuadé que si de temps en temps un sportif peut ravaler son orgueil – c’est un apprentissage – alors tout le monde s’en portera mieux.

(nxp)