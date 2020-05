La nouvelle pourrait faire l’effet d’une bombe dans le milieu du cirque blanc. Il y a du rififi au pied de la Jungfrau. Il n’y aura peut-être pas de courses au Lauberhorn en janvier 2022. La faute à un différend existant entre le comité d’organisation des courses à Wengen et Swiss-Ski.

Lors d’une séance du sous-comité de la FIS en vidéoconférence, la fédération suisse a demandé que les épreuves de l’Oberland soient retirées du calendrier de la Coupe du monde la saison 2021-2022. Selon le conseil d’administration de la FIS, qui a déjà validé son programme pour 2020-2021, il ne pourrait plus être modifié cet hiver déjà.

Au Tribunal arbitral du sport

Ce conflit ne date pas d’hier, mais depuis 2016, à la suite d’un litige concernant les droits de télévision reversés par Swiss-Ski aux organisateurs de Wengen. Tout est question d’argent, chacun estimant qui’il a droit à la plus grande partie du gâteau. Le comité d’organisation des courses du Lauberhorn a fait appel au Tribunal arbitral du sport pour régler cette affaire.

Le jugement provisoire est tombé il y a deux mois, mais depuis, les deux parties ne sont pas parvenues à un accord et communiquent principalement via leurs avocats, pour le plus grand désespoir de la Jungfrau, qui pourrait perdre de sa visibilité dès la saison 2021-2022.

C. Ma.