Interrompu une première fois après le passage des quatre premiers concurrents, le super-G messieurs de Val Gardena a été stoppé une deuxième fois vendredi midi à cause d'épais nuages qui rendaient le tracé impraticable. Après le passage des vingt premiers skieurs, c'est l'Autrichien Vincent Kriechmayr qui était en tête devant le Norvégien Kjetil Jansrud et l'Allemand Thomas Dessen. Du côté helvétique, Mauro Caviezel et Beat Feuz sont respectivement 4e et 9e. Déception pour Marco Odermatt (17e).

Développement suit.