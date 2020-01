«Il y a tellement d’émotions qui montent quand tu sens que les skis portent et que tu vas atterrir au fond du tremplin.» Killian Peier connaît mieux que personne les sensations que peuvent procurer des bonds à plus de 130 m. Engagé sur la Tournée des Quatre Tremplins, le sauteur de 24 ans éprouve toujours autant de plaisir sur les épreuves de Coupe du monde.

«A Oberstdorf, il y avait 25'000 personnes dans le stade. A Garmisch-Partenkirchen, ils étaient 21'000. A Innsbruck, il y aura peut-être un peu moins de monde, mais ce chaudron magique résonne encore plus qu’ailleurs. Il faudra capter toutes ces émotions pour mettre de l’énergie à la table. Dès l’élançoir, on ressent cette atmosphère particulière. Pendant et juste après le saut, on aperçoit tout ce monde agglutiné. Ça donne une énorme ambiance!»

Gérer les émotions

Encore faut-il gérer ces émotions sur deux sauts. «Entre les deux manches, il est nécessaire de rester serein et d’avoir les idées claires, reprend Peier. A la fin du second saut, on peut enfin se laisser aller et libérer toutes ses émotions.»

Afin de garder sa concentration intacte, le sauteur de La Sarraz met tous les atouts de son côté. «Avant de sauter, je m’échauffe et je fais un peu de stretching. Il m’arrive d’écouter de la musique. Mais c’est surtout pour ne plus entendre ce qui se passe autour de moi. Je m’enferme dans ma bulle. En principe, j’écoute du hard rock ou du rap, pour booster ma confiance. Je pratique parfois aussi la visualisation. J’essaie alors de me mettre en position. De fermer les yeux en imaginant le mouvement que je ferai à la table.»

Ce week-end, pour la 3e étape de la Tournée des Quatre Tremplins, Killian Peier espère briller une nouvelle fois à Innsbruck. Un endroit qui lui a permis de remporter la médaille de bronze des Mondiaux, la saison dernière. «J’espère me faire plaisir et aller le plus loin possible, en posant un beau télémark à la fin, histoire de pouvoir être totalement fier de mes sauts.»

Pierre-Alain Schlosser