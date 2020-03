Je vous écris depuis l’aéroport de Stockholm, où je suis sur le chemin du retour après que les épreuves d’Åre ont été annulées mercredi en raison du coronavirus. L’annonce a été très soudaine: tout à coup, la saison était finie. C’est bizarre, c’est la première fois que cela se passe comme ça. Personne n’a vraiment eu le temps de se dire au revoir ou de fêter la fin de la saison.

Je suis néanmoins convaincue que c’était la meilleure chose à faire. On ne pouvait pas continuer comme si de rien n’était. C’est un enjeu de santé publique bien plus important que notre sport. Et encore, nous les skieurs, nous avons de la chance, nous avons perdu que trois semaines de compétitions. Il y a d’autres disciplines sportives où cette épidémie fait planer beaucoup plus d’incertitudes. Évidemment, cette décision fait des déçus, notamment ceux qui se battaient encore pour un Globe de cristal, c’est compréhensible.

Personnellement, il est venu pour moi le temps de tirer un bilan de ma saison, même si c’est un peu plus tôt que prévu. Mon plus grand accomplissement de l’hiver est d’avoir pu fêter mon premier podium en slalom géant. C’était toujours un objectif, dans une discipline qui est sans doute la plus dure tant physiquement que techniquement, et d’y être enfin parvenue, qui plus est deux fois, restera comme le temps fort de ma saison. À force d’essayer, je n’osais presque plus y croire; maintenant je sais que j’ai bien fait d’être patiente.

Ces bons résultats en slalom géant m’ont aussi donné plus de confiance pour les disciplines de vitesse. En termes d’assurance dans les virages à haute vitesse, c’était vraiment la clé pour moi. Mon podium à Garmisch-Partenkirchen en super-G début février, sur une piste très difficile et verglacée, est venu le confirmer.

Là où je suis un peu moins contente de mes résultats, c’est en slalom spécial, qui est toujours ma discipline de prédilection. Le problème, c’est que j’ai mal commencé la saison: après ma deuxième place à Levi, j’ai connu deux éliminations consécutives. Ensuite, j’ai perdu mon relâchement et j’ai dû me battre pour retrouver la confiance. Mais ma deuxième place à Kranjska Gora lors de la dernière course a montré que j’étais à nouveau sur le bon chemin, dommage de ne pas avoir eu l’opportunité de confirmer cela à Åre. Comme je vous l’ai déjà dit, la situation actuelle fait relativiser bien des choses. Il y a des trucs plus importants que la compétition dans la vie. Je me réjouis maintenant de retrouver ma famille avant de déjà préparer la prochaine saison sur la neige en effectuant des tests de matériel.

Wendy Holdener, Skieuse

Cette chronique est assurée en alternance par Clint Capela, Patrick Fischer, Wendy Holdener, Mujinga Kambundji et Steve Guerdat.