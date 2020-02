Le combiné alpin programmé ce vendredi à Hinterstoder (Autriche), comptant pour la Coupe du monde messieurs de ski alpin, a été annulé en raison des conditions météorologiques (vent, pluie et neige), a annoncé la Fédération internationale de ski (FIS).

«En raison de la pluie et des chutes de neige durant la nuit, la situation météorologique actuelle et les prévisions pour la journée, le jury et le comité d'organisation ont décidé d'annuler le combiné alpin prévu aujourd'hui», a expliqué la FIS.

De fortes rafales de vent, dues à la tempête «Bianca», ont balayé la station autrichienne dans la nuit et la neige est tombée en quantité (30 cm de neige fraiche étaient attendues selon les prévisions météo).

L'étape de Hinterstoder devait accueillir trois courses, primordiales dans la course à l'attribution du gros globe de cristal de No 1 mondial: un combiné vendredi, un super-G samedi et un slalom géant dimanche. Les prévisions météo sont plus optimistes pour samedi, avant le retour de la neige, en quantité moins importante, dimanche.