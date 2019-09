Faut-il pleurer et regretter la décision de Marcel Hirscher de s’en aller ou se réjouir de son ultime révérence? S’il faut se lever et applaudir des deux mains l’artiste qui raccroche ses skis sur un tapis rouge, son départ du Cirque blanc ne va pas faire que des malheureux, bien au contraire. La voie est libre désormais, qu’on envoie les fauves dans l’arène! Ce n’était plus le cas depuis 2012 et le début de son insolente domination, il était si fort, si invincible, il gagnait pratiquement tout le temps, c'en était devenu insupportable...

C’était en effet très rare qu’il prenne la porte ou connaisse un jour sans. A chaque fois qu’il se trouvait en piste, Marcel Hirscher mettait une danse à ses poursuivants qui ne pouvaient, souvent, qu’admirer, avec dépit, son somptueux récital. Peu importe les conditions ou le terrain, qu’il neige ou souffle à décorner des bœufs, ce slalomeur très spécial trouvait très souvent une solution pour éviter l’impasse. Il n’y a que la grippe qui pouvait l’arrêter, ou un tracé trop creusé. Il y a même un skieur belge qui s'était payé sa tête lors d'une épreuve de Team Event. Sinon, il était tout simplement géant, désarmant. Mais qu’avait-il de plus que les autres?

Tout.

Soixante-sept victoires sur le cirque blanc, huit gros globes de cristal, deux titres olympiques et cinq de champion du monde: son palmarès a fait de lui un exemple à suivre, une inspiration, le meilleur, tout simplement. L’Autrichien transformait la neige en or. Parce qu’il était Salzbourgeois, on a appelé ce virtuose Mozart. Ou l’extraterrestre quand il évoluait ainsi seul comme un métronome sur sa planète. Il était la perfection au masculin. Comme Stenmark, Merckx avant lui, ou Messi, Federer et Hamilton, il a rendu banal l’exceptionnel.

Mais si certains l’ont admiré, épié et tenté de l’imiter, personne n’a été capable de découper les tracés avec tant de dextérité. De quoi finir par lasser et irriter la concurrence qui s’était même mise à le détester, lui qui portait si bien et si haut le Marcel.

Combien de fois ai-je surpris, dans une aire d’arrivée, certains de ses prétendants lancer un cri ou leurs skis de rage alors qu’ils pensaient avoir enfin fait tomber le roi de son trône? Mais il était encore et toujours le plus fort. C'est vrai que par définition, on n’aime pas trop les têtes qui dépassent, ces athlètes d’exception qui ne laissent que des miettes aux autres. On préfère tous David à Goliath, le petit Poucet et ses petits cailloux qui avait fait la fierté de toute sa famille. En plus, l'ogre autrichien, ce millionnaire, n'avait aucun charisme, jamais un sourire, on le sentait blasé, usé, fatigué.

Parce qu'il n'avait plus la flamme, qu'il désirait passer plus de temps avec sa femme et son petit garçon, le meilleur skieur de l’histoire a donc décidé de mettre un terme à sa carrière à 30 ans. Une bénédiction pour tous ceux qui voulaient sa place. A commencer par le Norvégien Henrik Kristoffersen, son dauphin préféré, si souvent frustré, sur la deuxième marche du podium. Alexis Pinturault, second du général l'hiver dernier, qui a enfin les moyens, sans lui, de remporter la Coupe du monde. Et, une aubaine pour la Suisse, Loïc Meillard, dont la presse autrichienne estime que c’est lui, le Romand, le nouveau Marcel Hirscher. On a tous envie d'y croire, moi le premier.