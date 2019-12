Corinne Suter a confirmé sa bonne forme dans les disciplines de vitesse. La Schwytzoise a encore montré ce qu'elle savait faire dimanche à Lake Louise, en prenant la troisième place du premier super-G de la saison de Coupe du monde. Suter avait déjà signé le deuxième meilleur temps vendredi dans la station canadienne.

Cette fois ce sont l'Allemande Viktoria Rebensburg et la surprenante Italienne Nicol Delago qui lui ont brûlé la politesse sur la première marche du podium, bouclant le tracé avec respectivement 42 et 7 centièmes d'avance. Delago n'avait jamais fait mieux qu'une 11e place dans la discipline sur le circuit. Vendredi en descente, la Corinne Suter n'avait été dominée que par la championne olympique de super-G, la Tchèque Ester Ledecka. Il s'agit du 4e podium de la carrière de la Schwytzoise, après ses deux troisièmes places obtenues en fin de saison dernière en descente (Crans-Montana et Soldeu).

La Tessinoise Lara Gut-Behrami a quant à elle pris la 12e place à 1'28'' de Rebensburg. Plus loin, Michelle Gisin a terminé 22e à 1'98''.