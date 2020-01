Il y a mieux pour se mettre en confiance quand on débute sur les lattes. En vacances dans la station de sports d'hiver des Arcs, située sur la commune de Bourg-Saint-Maurice en France, Marion Grosjean a profité de quelques jours de vacances pendant les Fêtes pour se mettre au ski.

Après trois jours de cours intensifs - c'est elle qui le dit sur le réseaux social instagram -, la femme de Romain Grosjean, le pilote de Formule 1 chez l'écurie américaine Haas depuis 2016, s'est visiblement retrouvée nez à nez avec une femme à snowboard pressée. Et il y a eu de la casse comme le prouve sa publication. «Pour 2020, je me fais involontairement refaire les lèvres en ski...», a écrit l'animatrice de la chaîne TF1.

Une fâcheuse mésaventure qui a fait bondir son mari franco-suisse. «Merci à la c... de snowboardeuse d'avoir coupée ma femme en deux et surtout d'être repartie comme une voleuse...», a-t-il réagi avant de lancer un message de prévention: «Les amis, on maîtrise sa vitesse et ça se passera bien mieux sur les pistes!»