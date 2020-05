La skieuse valaisanne Charlotte Lingg (20 ans) s’apprête à représenter le Liechtenstein au lieu de la Suisse à l’avenir. Elle faisait partie du cadre C helvétique et n’avait pas encore d’expérience en Coupe du monde. Avec les départs à la retraite de Tina Weirather et Anna Banzer, la skieuse de Zermatt pourrait ainsi devenir le nouvel espoir du ski de la Principauté du Liechtenstein.

Pourquoi avez-vous choisi le Liechtenstein?

La première raison est que mon père est originaire du Liechtenstein et c’est donc grâce à lui que j’ai aujourd’hui cette opportunité. Nous avons toujours eu cette discussion de savoir si oui ou non je pourrais un jour skier pour le Liechtenstein. Je me suis toujours bien senti auprès de Swiss-Ski, mais l’année passée, j’ai réalisé que j’avais besoin de quelque chose de différent. J’avais une sorte de feeling qui me disait que quelque chose ne jouait plus comme avant. J’ai donc eu envie de voir un autre environnement. Un peu comme prendre un nouveau départ. C’était ma décision. Je me suis senti prête pour effectuer ce changement. C’était maintenant ou jamais.

Et quelle a été la réaction des dirigeants de Swiss-Ski lorsque vous leur avez fait part de votre volonté de départ?

Ils ne s’y attendaient pas et cela a certainement été un choc pour eux. Mais ils ne m’ont pas mis de bâtons entre les roues. Ils ont fait preuve de compréhension et m’ont dit que si c’était la meilleure option pour moi, ils me laisseraient le choix.

La Fédération internationale a-t-elle déjà validé ce changement de nation?

Les papiers et la demande de changement ont été envoyés à la FIS, la procédure est en cours. Swiss-Ski et la Fédération du Liechtenstein ont par contre donné leur feu vert, il ne s’agit donc plus que de formalités administratives. Je vais skier pour le Liechtenstein, mais dans mon cœur, je reste Valaisanne! Je vais d’ailleurs continuer de vivre à Zermatt.

Propos recueillis par Cyrill Pasche