C’est sa piste! Treize mois après sa victoire sur ce tracé de Canalone Miramonti à Madonna di Campiglio, Daniel Yule est en tête de la première manche du quatrième slalom de la saison. Dossard No 4, comme lorsqu’il s’était imposé pour la première fois de sa carrière dans le Trentin, le Valaisan de 26 ans a devancé le Norvégien Henrik Kristoffersen de 19 centièmes et le Suédois André Myhrer, de 40 centièmes.

Après son succès, dimanche à Zagreb, le Français Clément Noël occupe le huitième rang à l’affût, à huit dixièmes. Sur un parcours qui avantageait moins lées géants, Ramon Zenhäusern et son double mètre, qui s’était élancé avec le No 1, comme il y a trois jours en Croatie, est en embuscade, au 6e rang, à 54 centièmes de son coéquipier de Martigny.

Le Genevois Tanguy Nef, dossard no 34, a réalisé pour sa part une magnifique performance en se hissant à une prometteuse 9e place de cette première manche (à 0‘’87) alors que Loïc Meillard est plus loin, classé au 15e rang à 1’’07. Le Vaudois Marc Rochat est 27e, à 1''62 et Sandro Simonet 30e à 1''65.

Après Henrik Kristoffersen à Levi, Alexis Pinturault à Val d’Isère et Clément Noël à Zagreb, sera-ce au tour de Daniel Yule? Début de la seconde manche à 20 h 45, qui s’annonce indécise et passionnante.