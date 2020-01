Deux Suissesses se sont glissées sur le podium à Font Romeu au terme de l’épreuve de Coupe du monde de slopestyle qui s’est déroulée samedi matin.

Dans les Pyrénées-Orientales, où la compétition a été remportée par la Française Tess Ledeux grâce à un deuxième run crédité d’un 81.25, la Bernoise Giulia Tanno (21 ans) a décroché la deuxième place avec un 78.70 obtenu dans le premier run. Elle a ainsi égalé son meilleur résultat dans la discipline. Le 27 août 2017, elle avait également terminé au second rang à Cardrona, en Nouvelle-Zélande.

Le podium est complété par la présence de la Genevoise Sarah Höfflin (29 ans). La championne olympique 2018 a reçu un 74.95 au terme de son premier passage.

Les Suisses au pied du podium

Vice-championne olympique en 2018 à PyeongChang, la Fribourgeoise Mathilde Gremaud (19 ans) avait terminé 14e des qualifications, vendredi, et n’avait pas obtenu son billet pour la phase finale de la compétition.

Chez les hommes, Andri Ragettli (21 ans) et Fabian Bösch (22 ans) ont échoué au pied du podium composé du Canadien Mark Hendrickson, du Suédois Jesper Tjader et de l’Américain Cody Laplante. Le Grison a pris la quatrième place et l’Obwaldien la cinquième.