Née le 3 avril 1990 à Brunico, dans le Trentin, Dorothea Wierer magnétise les foules et enflamme les tifosi italiens. Depuis le début des championnats du monde de biathlon, dans la station d'Antholz-Anterselva, elle a fait se lever des milliers de spectateurs à chaque course ou presque.

Médaillée d'argent avec l'Italie en relais mixte, le premier jour de compétition, elle a ajouté deux médailles d'or à sa collection personnelle, en poursuite dimanche et sur 15 kilomètres mardi (en rattrapant un retard de près d'une minute et demie à mi-course!). Elle en est désormais à neuf médailles mondiales, soit trois de chaque métal.

L'athlète aux yeux de biche et au sourire enjôleur a mis la Botte - et même plus - à ses pieds. Mariée depuis mai 2015 à Stefano Corradini - un ancien skieur de fond, de onze ans son aîné -, celle qui réside à Castello-Molina di Fiemme, à environ 130 kilomètres au sud-ouest d'Antholz-Anterselva, elle compte désormais plus de 470'000 followers sur Instagram.

Extravertie, Dorothea Wierer ne cache pas qu'elle aime la vie sous toutes ses formes. «Dans la vie, j'essaie de m'amuser dès que je le peux», a-t-elle une fois confié à la «Gazzetta dello Sport».

Très vite repérée pour ses qualités alors qu'elle était encore junior, Dorothea Wierer ne pensait pas devenir professionnelle en biathlon. «Je me concentrais sur tout autre chose, a-t-elle reconnu. Je m'amusais et je sortais beaucoup. Mais à la fin, j'ai dû me rendre compte que j'avais un certain talent.» Et c'est ainsi qu'elle est partie à l'assaut des pistes fusil au dos, pour devenir une des meilleures biathlètes de l'histoire.

Et elle ne se gêne pas de s'afficher sur les réseaux sociaux, que ce soit en maillot de bain ou en hélicoptère. Depuis cette saison, elle se déplace par la voie des airs uniquement, et cela grâce à un sponsor - et tant pis pour la lutte conte le réchauffement climatique! Tout au plus reconnaît-elle, à propos de l'hélico, qu'elle a «un peu peur maintenant, après ce qui est arrivé à Kobe Bryant». Mais elle ne se passerait de ce gain de confort pour rien au monde.

L'attitude de Dorothea Wierer ne lui procure cependant pas que des amis. Ainsi, Lisa Vittozzi - une autre biathlète italienne - ne s'était pas gênée de fustiger son comportement lors des derniers Mondiaux, l'an passé à Östersund. Wierer avait en effet déclaré forfait pour le relais, prétextant une maladie, avant de remporter l'épreuve de «mass start» individuelle le lendemain!

Mais les critiques de sa coéquipière n'avaient pas ébranlé Dorothea Wierer plus que cela: «J'ai été un peu choquée et un peu déçue, a-t-elle simplement dit. Je pensais pourtant que nous étions amies.»

Amies ou pas, Dorothea Wierer aligne tout le monde depuis le début des Mondiaux. Continuera-t-elle sur sa lancée lors de l'épreuve du 12,5 km «mass start» de dimanche?

