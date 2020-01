La Vaudoise Fanny Smith et le Bernois Ryan Regez ont porté haut les couleurs suisses, ce samedi à Idre Fjall (Suède). Tous deux ont en effet remporté l'épreuve de skicross organisée dans la station suédoise.

La skieuse de Villars a été impériale tout au long de la journée. Elle a en effet remporté son quart de finale, puis sa demi-finale, avant d'imposer sa loi en finale. Troisième après le premier temps intermédiaire, Fanny Smith a ensuite réussi à prendre la tête, pour ne plus le lâcher. Elle récolte ainsi un 22e bouquet en Coupe du monde (en 100 départ au total). Talina Gantenbein et la Genevoise Sixtine Cousin avaient été éliminées en quarts de finale.

Quant à Regez, il a aussi été l'homme fort de la journée: le skieur de Wengen a successivement remporté son 8e de finale, puis son quart, puis sa demie, et enfin le finale. Longtemps pointé en troisième position, il a fait la différence sur la fin, parvenant à doubler le Canadien Brady Leman et le Français François Place. Il s'est imposé pour la troisième fois de sa carrière en Coupe du monde.

Les autres Suisses en lice avaient tous connu l'élimination plus tôt dans la journée, en 8es de finale pour Jonas Lenherr, Marc Bischofberger et le Vaudois Romain Detraz, en quarts de finale pour Armin Niederer et Alex Fiva.