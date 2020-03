La Fédération italienne de ski (FISI) a pris la décision, vendredi soir, d’annuler les finales de la Coupe du monde prévues à Cortina d’Ampezzo du 16 au 22 mars, à cause de l’épidémie de coronavirus. Si la possibilité de disputer les courses à huis-clos a été évoquée, cette solution n’a finalement pas été retenue et les organisateurs ont décidé d’annuler.

Une décision lourde de conséquences pour le secteur économique concerné. La saison se terminera donc à Kranjska Gora, en Slovénie, du 14 au 15 mars.

Deux globes pour la Suisse

Mais cette annulation a aussi des répercussions sur les classements de la coupe du monde. Beat Feuz est certain de remporter le globe de cristal de la descente, avec ses 194 points d’avance sur l’Allemand Thomas Dressen et une seule course à disputer, ce week-end à Kvitfjell (Nor).

Il en va de même pour Corinne Suter. Déjà gagnante du globe en descente, la Schwytzoise est aujourd’hui certaine de remporter celui du Super-G.

Yv. D.