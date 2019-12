Le match le plus fou et le dernier de McSorley

Match VI des quarts de finale des play-off. Genève-Servette reçoit Berne aux Vernets. Un duel qui débute un 21 mars à 19h45 et se termine le 22 mars à 0h56 du matin! Un coach, Chris McSorley, qui fête son anniversaire sur le banc après que son équipe soit revenue de 0-2 à 2-2 dans la dernière minute de jeu puis ait miraculeusement réussi à égaliser à 29 secondes de la fin du temps réglementaire. Enfin, deux formations héroïques qui mettront finalement plus de cinq heures pour se départager. Un but de l’Américain du SCB Mark Arcobello à la 118e minute de jeu – soit presque l’équivalent de deux matches consécutifs - mettra fin au match le plus long de l’histoire du hockey suisse. Il s'agira aussi du dernier match coaché par Chris McSorley, omniprésent sur le banc des Aigles depuis 2001 (à l'exception de la saison 2017-2018).

Trois sur quatre pour le SCB

Le CP Berne, premier de la saison régulière pour la troisième année de suite, remporte quelques semaines plus tard son 16e sacre national, le troisième surtout en quatre ans, en venant à bout du EVZ en finale (4-1). Il faut remonter jusqu’en 1996 pour retrouver la trace d’un club aussi dominant: le HC Kloten, titré à quatre reprises consécutives entre 1993 et 1996. Les Bernois ont bâti leur succès en misant sur leurs infatigables leaders helvétiques: Tristan Scherwey (5 titres avec le SCB), Ramon Untersander (4e), Simon Moser (3e) et Gaëtan Haas (1er sacre) endossent les premiers rôles en play-off, tout comme le gardien Leonardo Genoni (5e titre en carrière), qui rejoindra Zoug à l’issue de la saison.

Pour quatre dixièmes de secondes

Le 23 mai à Kosice en Slovaquie, l’équipe de Suisse avait déjà posé les deux patins en demi-finale du championnat du monde lorsque son rêve s’est brusquement envolé. L'équipe national menait 2-1 contre le Canada avant de concéder l’égalisation à… quatre dixièmes de seconde de la fin du temps réglementaire puis de s’incliner en prolongation face à la sélection à feuille d’érable. Une élimination cruelle une année après le tir manqué pour un rien de Kevin Fiala en prolongation de la finale du championnat du monde à Copenhague en 2018 contre la Suède.

Arno Del Curto, triste sortie

L'idylle entre le ZSC et Arno Del Curto n'aura même pas duré trois mois. Débarqué telle une rockstar au Hallenstadion le 14 janvier juste après avoir claqué la porte du HCD quelques semaines plus tôt, Arno Del Curto quitte le club zurichois sur la pointe des pieds le 5 avril 2019 après avoir manqué l'accession aux play-off avec les ZSC Lions. Le légendaire entraîneur - six fois champion de Suisse avec Davos - n'a plus voulu entendre parler de hockey jusqu'à ce qu'il réapparaisse il y a deux semaines pour un seul jour du côté de... La Chaux-de-Fonds afin de donner un coup de main à son ancien joueur Loïc Burkhalter, entre-temps devenu coach intérimaire du HCC. Reverra-t-on un jour Arno Del Curto (63 ans) sur le banc d'un club de National League ou, pourquoi pas, de Swiss League?

Dubé monte sur le trône

Christian Dubé, qui s’était porté volontaire pour prendre place en première ligne sur le banc des Dragons quelques heures après avoir destitué Mark French (le 5 octobre) après seulement six matches de championnat, s’est finalement pris au jeu et n'a plus quitté le poste d'entraîneur de FR Gottéron! Avec une fiche de 14 victoires pour 10 défaites, le directeur sportif de Gottéron – entre temps épaulé par Sean Simpson depuis le 20 octobre – a réussi son pari et remis les Dragons sur le droit chemin depuis qu’il a endossé le rôle de coach principal de l’équipe.

Le LHC inaugure la Vaudoise aréna

Mardi 24 septembre. Le Lausanne HC n’attendait qu’une chose, inaugurer son bijou en grande pompe. On connaît la fin de l’histoire: Tommy Wingels, l'attaquant de Genève-Servette, climatise une Vaudoise aréna à guichets fermés (9600 fans) après... 10 secondes de jeu! Puis Ge/Servette s’impose, avec un but gagnant signé Simon Le Coultre, ancien junior lausannois. Un véritable cauchemar sur la glace. Heureusement pour le LHC, la Vaudoise aréna, pourtant encore en rodage d’un point de vue logistique, comble les partisans du club. La nouvelle patinoire est un véritable bijou, même si le LHC est incapable d’y battre le rival du bout du lac: les Lions ont perdu leurs trois duels face à Genève-Servette à la Vaudoise aréna cette saison.

La «patte» d’Emond

«Avec cette jeunesse qui ne doute de rien, tout est possible», écrivait la Tribune de Genève après le premier match de la saison, une victoire 3-1 à Langnau. Quelques mois plus tard, Genève-Servette, que la plupart des observateurs attendaient pourtant en bas de classement, pointe en troisième position du championnat de National League. Pari réussi pour Pat Emond (54 ans), coach novice successeur de l’immense Chris McSorley sur le banc des Aigles. En misant sur un noyau de jeunes joueurs avec lesquels le Québécois avait fêté deux titres de champion de Suisse M20 et un quatuor d’étrangers de premier plan, le GSHC n’a cessé de surprendre durant la première partie de la saison. Et quelle belle surprise!

Crève-coeur seelandais

L'année 2019 du HC Bienne est un mélange aigre-doux entre fierté du chemin accompli (demi-finaliste des playoffs pour la deuxième année de suite) et opportunités manquées (Champions Hockey League et Coupe de Suisse). Tout a commencé en avril, lorsque les Biennois étaient sur le point d'éliminer le futur champion, le CP Berne, au stade des demi-finales des playoffs avant de manquer pour un rien leur puck de match au 6e acte à domicile. En décembre, ils ont coup sur coup manqué l'occasion rêvée de se qualifier pour une demi-finale historique de la CHL en perdant les pédales alors qu'ils menaient de deux buts à quelques secondes de la fin du match retour contre les Suédois de Frölunda, avant de perdre quelques jours plus tard la demi-finale de la Coupe de Suisse contre le HC Ajoie à Porrentruy. Caramba, encore râté!

Le conte de Noël écrit par le HC Ajoie

Une qualification miraculeuse pour la finale de la Coupe de Suisse après avoir dynamité trois défenses de National League: celle de Lausanne en huitièmes de finale, de Zurich en quarts, puis de Bienne en demi-finale. Les exploits à répétition sur sa glace fétiche du Voyeboeuf, une patinoire qui suffit à gommer la différence entre la National et la Swiss League, ont propulsé le HCA, emmené par un duo génial d’attaquants québécois (Hazen/Devos), sur le devant la scène. Seul bémol : les Jurassiens ne pourront pas jouer l’un des matches les plus importants de leur histoire sur la glace magique du Voyeboeuf. La finale aura finalement lieu le 2 février à Lausanne.

Ambri met le feu à la Spengler

La «Montanara», l'hymne traditionnel du HCAP, a fait frissonner joueurs et spectateurs présents au Eisstadion de Davos après chaque victoire d'Ambri à la Coupe Spengler. Le point culminant? Sans doute le premier match de l'histoire d'Ambri au traditionnel tournoi grison ponctué par une prestigieuse victoire face à l'équipe de KHL de Ufa. L'hymne à la victoire des supporters biancoblu fut tout simplement somptueux, dans une patinoire vêtue pour le coup de bleu et de blanc et entièrement acquise à la cause léventine. «J'en ai les frissons rien que d'en parler, a raconté le défenseur du HCAP Michael Ngoy. C'était un match inoubliable. Probablement le highlight de ma carrière.» Si le HC Davos est passé complètement à côté de son tournoi, la présence inédite d'Ambri a été la belle histoire de cette fin d'année.