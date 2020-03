La Villardoue avait encore une petite chance de terminer la saison avec le globe de cristal dans son armoire à trophée, mais il n’en sera rien. La course de samedi – qu’elle aurait dû gagner en espérant que la Suédoise Sandra Näslund ne fasse pas mieux que 5e – a logiquement été annulée et tous les skieurs ont dû quitter Veysonnaz ainsi que les finales de la Coupe du monde sans pouvoir mettre un point final à l’exercice 2019/2020.

Plusieurs cadors n’avaient déjà pas fait le déplacement en Valais, préférant soit rester au pays, soit rejoindre leur contrée au plus vite, avant que les frontières ne ferment. Les skieurs autrichiens, notamment, étaient là encore jeudi, mais ont choisi de s’en aller précipitamment sans que personne ne leur en tienne rigueur. Les épreuves de snowboardcross – prévues dimanche et avancées – ont quant à elles pu se dérouler in extremis en début d’après-midi.

La double gagnante du classement général de la spécialité, âgée de 27 ans, devra donc remettre l’ouvrage sur le métier l’année prochaine. Interview de la médaillée de bronze des derniers JO en Corée du Sud.

C’est quoi l’état d’esprit en ce moment? Pas mal de choses doivent se passer dans votre tête…

(Elle hésite) Un peu, oui. C’est quand même très bizarre, la manière dont tout ça s’est fini. Je trouve ça normal, vu les décisions qui ont été prises, mais voilà quoi… On y a cru jusqu’au bout. Je m’étais dit que j’avais une chance.

Alexis Pinturault a connu le même dénouement frustrant. Ça aide de ne pas se sentir seule dans ce cas-là?

Au final, c’est tout de même quelque chose de très personnel. C’est comme ça. On ne peut plus rien y faire à part appliquer les directives. Il y a plus important.

Le bilan de la saison reste globalement positif, non?

Oui, avec quatre victoires, j’ai plus de succès que toutes les autres filles. Et il faut aussi bien avouer que cet hiver aura été très particulier. On n’a pas vraiment eu d’hiver, en fait! Quand on a été dans l’Oural, au fin fond de la Russie, on avait eu chaud, le calendrier a connu de nombreuses annulations…

Quels sont les enseignements que vous pouvez déjà tirer et les axes de travail pour la suite?

Tout simplement sur le bon équilibre de mon énergie, entre guillemets. J’ai connu de gros problèmes de carences, j’ai dû en faire un peu trop! Sinon, tout ce que j’ai mis en place a fonctionné. Mon début de saison aurait pu être meilleur et j’ai stagné dans ma préparation physique, le temps qu’on se rende compte de ce qui m’arrivait… J’ai perdu à cause de ça bien 20% de préparation technique sur la neige.

Maintenant, il faut juste passer à autre chose?

Oui! Mais ça reste quand même spécial, parce qu’on ne sait pas quand on va pouvoir recommencer à faire des choses. La saison prochaine est clairement dans la viseur, avec notamment les tests de matériel.

Robin Carrel