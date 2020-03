En raison des fortes chutes de neige, le combiné alpin prévu dimanche à La Thuile dans le Val d’Aoste a été annulé et ne sera pas remplacé.

En tête du classement de la spécialité, l’Italienne Federica Brignone remporte donc le globe de cristal.

Wendy Holdener, double championne du monde en titre, termine quant à elle au second rang du classement alors qu'elle pouvait encore espérer dépasser la Transalpine lors de l’ultime épreuve. La Tchèque Ester Ledecka complète le podium.

Avec cette annulation et l'annulation des courses à Ofterschwang, en Allemagne, la semaine prochaine, il ne reste plus que sept courses au programme d'ici à la fin de la saison: trois épreuves (slalom parallèle, slalom géant et slalom) à Are en Suède, et quatre épreuves pour les finales à Cortina d'Ampezzo (descente, super-G, slalom, slalom géant) en Italie.