Les épreuves de Kitzbühel sont l’un des moments forts de la saison de la Coupe du monde de ski. Ici, tout est dans la démesure. Chaque année, la mythique descente de la Streif est suivie par près de 50’000 spectateurs amassés dans l’impressionnante aire d’arrivée. Ils sont encore plus nombreux devant leur petit écran à vibrer en écoutant les skis taper sur la piste injectée d’eau, qui prend des allures de patinoire. Alors, pour célébrer son 80e anniversaire, la station tyrolienne a décidé de marquer le coup.

Cette année, les vainqueurs de la descente et du slalom, les deux épreuves phares du week-end, empocheront chacun la somme de 110'000 francs suisses, soit une hausse de 25% par rapport au prize money de la saison dernière. Le vainqueur du Super G prévu vendredi repartira lui avec 75'350 francs suisses.

Partout ailleurs sur le cirque blanc (excepté Schladming qui se montre aussi plus généreuse), le pactole est le même: 45'000 francs pour le vainqueur, 20'000 pour le deuxième et 10'000 francs pour le troisième. Et peu importe la discipline, chaque vainqueur repart avec la même somme. La FIS assure un montant de 120'000 francs par course, répartie entre les trente premiers coureurs. Pas assez selon plusieurs athlètes et fédérations.

Celui qui sera couronné samedi à Kitzbühel repartira donc du Tyrol avec plus du double de la somme gagnée par Beat Feuz une semaine plus tôt sur le Lauberhorn. C’est le prix à gagner pour deux minutes en enfer. Sans son rival Dominik Paris, «Kugelblitz» est l’un des favoris pour s’imposer sur la Streif, après trois deuxièmes places. Même battu, il empocherait plus d’argent (55'000 francs pour le deuxième) que lors de sa victoire dans l’Oberland bernois.

C'est qu'en Suisse, l'argent manque. Adelboden accuse un déficit chronique d’environ 350 000 francs. Wengen est également en manque de liquidités et réclame davantage d’argent à Swiss-Ski (l’affaire sera portée devant le Tribunal arbitral du sport). Comment expliquer une telle différence? «Pour le 80e anniversaire des courses du Hahnenkamm, nous n’organiserons pas de jubilé, mais préférons faire un signe en faveur des athlètes», se justifie le comité d’organisation de l’épreuve. Dans la Mecque du ski, les sponsors sont aussi nombreux et généreux...

Le pactole à Shiffrin

En ski alpin, les athlètes ne gagnent pas de véritable salaire. Le sponsor individuel principal se trouve sur le casque (50 centimètres carrés de publicité autorisés), les marques de skis sont une autre source de revenu et le «prize money» complète les gains. Pense-t-on à ces milliers de francs bienvenus dans le portillon ? «À part peut-être les cadors comme Paris ou Feuz, on ne pense pas à ces sommes record de Kitzbühel», balaie Niels Hintermann, l’un des hommes en forme dans le camp suisse après sa huitième place lors de la descente de Wengen.

Classé trois fois dans le top 10 sur ses quatre dernières courses, le Zurichois a empoché 10'100 francs de gains en course depuis le début de la saison. En terminant cinquième sur la Streif, il égalerait ce montant. Loin devant, c’est le Norvégien Henrik Kristoffersen qui mène aux points et aux gains (189'625 francs). Les Suisses Feuz (4e avec 137'500 francs) et Yule (7e avec 107'150 francs) sont assez bien lotis. Bien mieux que les slalomeurs romands Luca Aerni (94e, 3'130 points) et Marc Rochat (105e, 2200 francs).

Chez les femmes, Mikaela Shiffrin est la reine du prize money avec 294'322 francs gagnés depuis les épreuves d’ouverture à Sölden fin octobre. En remportant en mars passé le général de la coupe du monde pour la troisième année consécutive, le prodige américain a empoché 886'386 francs de gains en course. Ajoutez-y 114'000 francs gagnés lors des mondiaux à Are (or en Super G et slalom, bronze en géant) pour obtenir le total de 1 000 386 francs.

Pour la première fois de l’histoire du ski alpin, une skieuse ou un skieur a dépassé la barre du million de francs suisses lors d’une saison de coupe du monde. L’Américaine a gagné presque deux fois plus que Marcel Hirscher (sans compter les contrats publicitaires), qui a terminé sa dernière saison avec un prize money de 565 000 francs.

Sylvain Bolt, Kitzbühel