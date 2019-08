Lindsey Vonn n’est - officiellement - plus un cœur à prendre. En couple avec le hockeyeur des New Jersey Devils P.K. Subban depuis le début de l’année 2018, la championne olympique de descente à Vancouver en 2010 va se marier avec le coéquipier de Nico Hischier. Le couple a révélé la nouvelle dans une entrevue accordée à l’édition américaine du magazine «Vogue».

The biggest power couple in sports is engaged!! Congratulations @lindseyvonn & @PKSubban1 ???????? pic.twitter.com/Q1bzR6hAA9 — U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) August 23, 2019

«Dès le départ, je savais qu'il était différent, a expliqué Lindsey Vonn. Mais j’avais déjà été mariée, j’étais donc assez hésitante à l’idée de me marier à nouveau. Après quelques mois de relation, j’ai compris qu'il était celui avec qui je voulais être. Il me rend heureux et il est tellement positif et énergique.»

L’Américaine a déjà été mariée au skieur Thomas Vonn, dont elle a gardé le nom, mais ils ont divorcé en 2013. Elle a ensuite fréquenté le golfeur Tiger Woods et l’entraîneur des receveurs de football américain Kenan Smith, avant de rencontrer Subban.

«Lindsey est la meilleure chose qui me soit arrivée, a pour sa part déclaré Subban. Il y a des gens dans la vie qui méritent d'être avec de bonnes personnes. Lindsey mérite d’être avec quelqu'un qui l’aime plus que tout au monde, et c’est ce que je fais.»

Les deux tourtereaux n’ont pas encore fixé la date de leurs noces. «Pour l’instant, le plus important est que P.K. puisse se concentrer sur sa carrière, a encore déclaré Vonn. Pour la suite, on n’est pas pressés.»