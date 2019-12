«LinéAire», le nouveau projet de Géraldine Fasnacht

La freerideuse vaudoise Géraldine Fasnacht (39 ans), qui est en outre une des rares femmes à être pilote de glacier, n'est jamais à court de nouveaux défis.

Son expérience de pilote d’avion ultra-léger (depuis plus de 9 ans) et sa qualification de pilote privé PPL lui ont permis d'ouvrir de nouveaux horizons et de réaliser son rêve de petite fille: partir à l’aventure dans les montagnes tel un «bush pilote»* pour accéder aux lignes les plus esthétiques en snowboard.

Ayant évolué dans la montagne et gagné les plus prestigieux titres de freeride au monde (triple championne de l'X-Treme de Verbier en snowboard freeride et 11 victoires internationales sur le Freeride World Tour), passionnée d'aviation depuis son plus jeune âge, Géraldine Fasnacht allie parfaitement dans ce court métrage le sport et la découverte de paysages hors du commun. Une magnifique performance, tout en douceur, combinant précision, connaissance et passion.

«Partir à la découverte des plus belles lignes du monde en autonomie totale, c'est une chance incroyable, précise-t-elle. La neige et l’air sont mes deux éléments préférés, je vole et ride sur des étendues vierges et isolées entre sommets et glaciers. Chaque vol est unique et exceptionnel. Les Alpes sont une réelle source d'inspiration.»

Vous pouvez vous en faire une idée à travers la vidéo ci-dessus et la galerie photos ci-contre. «J'avais envie de vous faire vivre ce magnifique sentiment de liberté au travers de ce court métrage authentique», conclut Géraldine Fasnacht.

Sport-Center

* Le terme de «bush pilote» désigne un pilote qui mène des opérations aériennes dans les régions isolées du monde.