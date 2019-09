Loïc Meillard, c’est officiel: Marcel Hirscher arrête la compétition. Comment réagissez-vous à cette annonce?

Mon premier sentiment, c’est de la tristesse. Hirscher, c’est un grand nom du ski alpin, et ce n’est jamais drôle quand une légende arrête. C’est une vraie star qui s’en va, c’est clair. Il avait une incroyable faculté de se remettre en question, encore et toujours. Toutes ces dernières années, il a contribué à faire de la Coupe du monde de ski alpin ce qu’elle est aujourd’hui. Il a amené son sport au-delà des limites, et il nous emmenait avec lui, il nous tirait tous vers le haut.

Étiez-vous proches de lui?

Je n’ai pas eu l’occasion de passer beaucoup de temps avec lui, en dehors des compétitions qui nous réunissaient. Mais c’était un gars assez sympa. On se disait salut, et il nous demandait toujours comment on allait. Marcel avait un grand respect de ses adversaires.

Ce qui ne l'empêchait pas de vous passer devant, à chaque fois ou presque...

Oui, c'est cette régularité qui est - ou était - impressionnante. Il est arrivé qu'on se dise: «Tiens, il n'a pas autant d'avance que d'habitude, il y a peut-être un coup à jouer.» Mais la fois d'après, il nous mettait deux secondes et demie dans la vue! Ces piqûres de rappel nous remettaient à notre place, en même temps qu'elles nous faisaient du bien. Là, on se disait: «Eh ben, il y a encore du travail!» Et on retournait au boulot vite fait. (Il rit)

On le disait perfectionniste, surtout au niveau des réglages et du matériel…

Et c’est vrai. Personnellement, je ne sais pas comment il faisait. Je n’ai jamais vu un gars changer autant de fois de matériel ou de réglages que lui. On sait tous ce que ces changements de matos impliquent, ce n'est jamais simple en termes d'accoutumance ou d'habitude. Mais lui, il pouvait passer d’un réglage à un autre sans aucun souci.

Marcel Hirscher retraité, il y a forcément une place libre supplémentaire sur les podiums de slalom et de géant. Vous y pensez?

(Il rit) Pas nécessairement. Il n'y avait pas que Hirscher, tout de même! Donc, qu'il soit là ou pas, on doit continuer de travailler pour progresser.

En Autriche, certaines voix, ou certains médias, vous désignent comme le successeur naturel de Marcel Hirscher. Qu'est-ce que cela vous inspire?

Il ne faut quand même pas exagérer: j'ai encore beaucoup de choses à améliorer et beaucoup de travail à effectuer. Mais je remercie les Autrichiens de penser à moi, cela fait toujours plaisir d'entendre ce genre de choses.

Dernière question, Loïc. On vous a joint par téléphone à Ushuaïa (Argentine), où vous êtes en préparation. Comment se passe le stage?

Parfaitement bien, tout roule! On est arrivés à Ushuaïa le 29 août et on en repartira le 13 septembre. On a eu de la pluie, de la neige, mais aujourd'hui (ndlr: mercredi), c'est soleil. De vraies conditions hivernales! Comme c'est ce qu'on est venu chercher, tout va bien.