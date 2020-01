On ne va pas se mentir, le réflexe est tout ce qu’il y a de plus compréhensible. Avec l’éclosion d’un talent de la trempe de Loïc Meillard, toute la Suisse romande scrute son arbre généalogique pour tenter de s’approprier une part du mérite. «Pour être totalement exact, il faudrait dire le Valaisan originaire de Neuchâtel», précise le principal intéressé, qui est né au Nord avant de s’installer dans le Sud.

D’accord, mais c’est un peu long comme appellation. S’il fallait choisir, alors? «Ça fait 13 ans qu’on habite en Valais avec ma famille, répond l’étoile montante du ski suisse. J’ai toujours skié en Valais. Au jour d’aujourd’hui, je me sens Valaisan sans pour autant renier mes origines neuchâteloises. Je serai toujours fier de mes racines, mais aujourd’hui, je suis Valaisan.»

Voilà pour l’anecdotique – disons le franchement. Ce qui intéresse Loïc Meillard avant tout, ce sont ses performances sur la piste. Et là, outre son podium en combiné à Bormio, le Valaisan - donc - n’est pas tout à fait satisfait de son début de saison. «Il y a toujours une petite erreur qui survient, que ce soit dans la façon de skier ou dans le timing», constate Meillard.

Le prix de la polyvalence

Le frère de Mélanie paye là le prix de sa polyvalence - contrairement à Daniel Yule ou Ramon Zenhäusern, qui eux se focalisent presque uniquement sur le slalom spécial. «C’est toujours plus facile quand on ne fait qu’une seule discipline, confirme le skieur d’Hérémence. Avec l’enchaînement des courses, je n’ai pratiquement pas le temps de m’entraîner. Surtout en ce mois de janvier hyper chargé avec six slaloms en quatre semaines, moi, je dois jongler en permanence. Si un truc ne fonctionne pas en slalom par exemple, je n’ai pas le temps d’y consacrer trois jours d’entraînement pour régler le problème.»

Pour dire, entre le slalom nocturne de Madonna di Campiglio mercredi soir et le slalom d’Adelboden prévu dimanche, Loïc Meillard n’abattra aucun piquet, lui qui doit se reconcentrer directement en vue du géant de samedi sur le Chuenisbärgli. Depuis le 23 novembre à Levi, il n'a passé que cinq jours à la maison. «Pour résumer: j’ai le double de courses que les autres, mais deux fois moins de pause et deux fois moins d’entraînement.» Ça pique.

Mais Loïc Meillard ne se laisse pas abattre pour autant, lui qui est résolument optimiste. «L’avantage de faire plusieurs disciplines, c’est qu’on peut se changer les idées quand ça ne va pas dans une épreuve.» Vendredi, le Valaisan rechaussera les skis de géant pour la première fois depuis Alta Badia – c’était l’année passée. «Pour l’instant, il a manqué ce petit grain de réussite pour aligner deux manches complètes», regrette Meillard. Prochain élément de réponse samedi, au départ du plus mythique des géants de la saison.

Florian Müller, Adelboden