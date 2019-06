Après une saison 2018-2019 qui l'a vu franchir de nouveaux paliers et s'immiscer parmi les (tout) meilleurs skieurs du Cirque Blanc, Loïc Meillard (22 ans) méritait bien quelques vacances. Le plus Valaisan des Neuchâtelois a choisi l'île indonésienne de Bali pour recharger ses batteries et s'accorder un peu de bon temps.

Mais pas que... «Le but principal de ce voyage était d’apprendre les bases du surf et de pouvoir progresser», a-t-il précisé sur son compte Facebook, large panel de photos à l'appui. Objectif atteint «même si je dois avouer qu’il y a eu deux jours où je n’étais pas confiant. On a commencé avec trois belles journées. Mais ensuite, il y a eu deux journées avec de grosses vagues, beaucoup trop grosses pour moi à vrai dire. J’ai même eu peur et ne me sentais pas à l’aise. Cela faisait longtemps que je n’avais pas eu un sentiment comme ça, mais je suis sûr que c’était une bonne chose et j’ai dû gérer mes émotions pour ne pas finir écrasé sous les vagues!».

Le skieur du SC Hérémencia n'a pas pour autant délaissé - complètement - l'entraînement physique. «A Bali, j’étais en vacances, mais seulement pour 6 jours, J’ai ensuite repris les entraînements mais de façon réduite. Une fois par jour en plus du surf. Cela a fait du bien de se retrouver dans un endroit inconnu et de s’entraîner sur la plage à pied nu», a-t-il souligné. Ou comment poser les jalons d'une saison 2019-2020 de Coupe du monde encore plus éblouissante... (nxp)