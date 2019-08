C’est devenu un rituel chaque fin d’hiver depuis plusieurs saisons. Et Marcel Hirscher (30 ans) n’a pas dérogé à la tradition en laissant une nouvelle fois planer le doute quant à la suite qu’il allait donner à sa carrière. La décision devait tomber le 6 août, par le biais de l’interview d’été accordée au «SalzburgerLand».

Mais l’Autrichien, octuple vainqueur de la Coupe du monde de ski-alpin, a ressenti le besoin d'avoir plus de temps avant de se décider. «La décision concernant mon avenir ne m’est pas facile. Devrais-je me lancer pour une saison de Coupe du Monde ou pas ? Je n'ai pas encore de réponse, je vous demande donc de bien comprendre le report de notre réunion de presse commune», avait communiqué Hirscher pour justifier son choix. «Mais le report n'est pas levé : nous prenons un nouveau rendez-vous en fin d'été.»

Ligety alimente les spéculations

Depuis, le suspense autour de l'avenir de l'Autrichien tient le public autrichien en haleine. Une vidéo publiée récemment par Ted Ligety a remis de l’huile sur le feu dans la «saga Hirscher». Sur Instagram, les superbes images tournées à la GoPro en Nouvelle-Zélande par l’Américain sont accompagnées par un court texte: «Je travaille actuellement à transformer les «GaGaGa’s» en «Shhhuup’s. Je veux bien vous expliquer comment faire, mais Marcel Hirscher risque de sortir de sa retraite.»

Pendant que la plupart de ses concurrents postent photos et vidéos de leur préparation physique et de leurs entraînements sur les glaciers, le Salzbourgeois n’a publié que des images de ses entraînements sur des circuits de moto. «Des signes qui indiquent un retrait», ose le quotidien autrichien «Kleine Zeitung». Mais tout n’est que suppositions, puisque même les dirigeants de la fédération autrichienne de ski ne sont pas plus informés. «Nous ne savons pas ce qu’il a en tête, a affirmé le chef de presse autrichien Josef Schmid au site «Heute». Mais nous nous préparons aux deux scénarios.»

Mardi, Marcel Hirscher a publié sur son compte Instagram de nouvelles images sur le circuit autrichien du Spielberg où il apparaît tout sourire - et en osant même un wheeling - avec son compatriote Matthias Walkner, pilote de rallye-raid et de motocross.

Sur les réseaux sociaux, les fans autrichiens réagissent avec passion. Il y a ceux qui le supplient de rester: «S’il-te-plaît Marcel, continue ! L’Autriche a besoin de toi». Ceux qui s’inquiètent: «Pourquoi tu ne t’entraînes plus?». Ou encore ceux qui y voient une éventuelle reconversion: «Commence une carrière en GP, tu as assez roulé sur le ski».

Avec ses 67 victoires en Coupe du monde, Hirscher est troisième dans la hiérarchie des skieurs comptant le plus de succès sur le Cirque blanc, derrière Ingemar Stenmark (86) et Lindsey Vonn (82). Va-t-il rempiler ou définitivement ranger ses lattes? L’Autrichien s’exprimera le 4 septembre prochain sur la suite, lors d’une conférence de presse qui devrait être diffusée en soirée et en direct sur la chaîne publique autrichienne ORF. De quoi donner un argument de plus à ceux qui misent sur l'annonce d'un retrait de la star du ski autrichienne.