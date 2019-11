«Des menaces de mort ont été formulées contre toute ma famille. Nous restions tous assis, ensemble à la maison, j'ai été protégé par des gardes du corps. Nous étions vraiment au bord du désespoir.» Ces phrases sont celles de l'ancien champion de ski autrichien Marcel Hirscher (30 ans), et elles sont extraites du livre «Marcel Hirscher - La biographie», livre qui est sorti ce lundi en Autriche.

Lorsqu'il fait état de menaces de mort, le désormais retraité du Cirque blanc fait allusion à une période, en janvier 2012 (l'année du premier de ses huit sacres au général), où il avait été accusé par son adversaire croate Ivica Kostelic (notamment) de lui avoir volé la victoire à Zagreb, puis à Adelboden, en l'espace de trois jours. Des vidéos avaient circulé, et elles pouvaient laisser croire que l'Autrichien avait enfourché avant de s'imposer. Cette affaire, connue sous le nom d'«Einfädler-Affäre» (littéralement: l'«affaire de l'enfourchement»), avait pris de l'ampleur, forçant la Fédération internationale de ski (FIS) à analyser les images dans le détail. La FIS avait blanchi Hirscher, mais Kostelic avait continué à en vouloir à Hirscher pour son «manque de sportivité».

La couverture de la biographie de Marcel Hirscher. Image: Éditions Egoth.

Le succès a été à la base d'autres ennuis dans la vie de Hirscher. «Personne ne m'avait préparé à ce qui allait se passer. Quand tu es un Autrichien d'une vingtaine d'années qui remporte le classement général de la Coupe du monde, qui arrive sous les feux de la rampe et qui est sacré champion du monde à domicile, c'est juste incroyable.»

Son épouse Laura a, elle aussi, dû apprendre à composer avec la célébrité. «Elle m'a connu alors que je n'étais personne, écrit Hirscher. Elle m'a accompagné tout au long de mon chemin. Sans Laura, il n'y aurait pas eu tous ces globes et ces médailles, c'est certain. La «First Lady» (ndlr: c'est ainsi qu'on la surnommait) du ski autrichien? Foutaise, des bêtises absolues! D'un jour à l'autre, Laura ne pouvait plus entrer dans les discothèques ou les clubs dans lesquels elle aimait aller. Parce que tout le monde lui disait: «Hey, tu paies une tournée?» Et tout cela parce qu'elle avait épousé la mauvaise personne? Elle a vraiment encaissé beaucoup de choses.»

Laura a toujours été aux cotés de Marcel Hirscher (ici aux Jeux de PyeongChang en 2018). Image: Keystone.

Le retraité des pistes ne pouvait pas sortir une autobiographie sans parler d'un autre événement rare: la fois où un drone qui filmait la course s'était écrasé sur la piste juste après son passage. «C'était en décembre 2015, lors du slalom nocturne de Madonna di Campiglio. Si j'avais été plus lent d'un dixième de seconde, j'aurais vraisemblablement été grièvement blessé, ou peut-être même tué. Je pense que plus jamais dans ma vie je n'aurai besoin d'autant d'anges protecteurs que ce jour-là.»

Quant à ses incroyables succès (67 victoires en Coupe du monde, trois médailles olympiques, onze médailles mondiales et 20 globes de cristal en tout), Hirscher avoue dans son livre que même lui n'en revenait pas: «C'était comme s'il y avait eu un tonneau que je pouvais ouvrir et dans lequel je pouvais me servir, quand je voulais ou quand j'en avais besoin. Honnêtement, parfois, je me demandais comment je pouvais faire tout ça.»

Il n'était pas le seul à se le demander. Mais «tout ça» appartient désormais à l'histoire... et à son livre.

R. Ty