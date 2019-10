Auteur d’une bonne première manche (9e à 35 centièmes du podium), Loïc Meillard est sorti sur le mur final du glacier du Rettenbach. Brillant cinquième de la hiérarchie mondiale de géant la saison passée, le Valaisan confie avoir été perturbé par une légère douleur à la cuisse.

Loïc Meillard, que s’est-il passé sur le mur final?

C’est difficile à expliquer la raison, ça fait partie du ski. Il faudra voir la vidéo pour analyser ce qu’il s’est passé. La piste était agressive. Ce n’est pas forcément ce qui me convient le plus. Il y a eu des bonnes parties sur ma première manche qui a été solide. On va essayer de garder ça pour la suite.

Vous avez ressenti des douleurs à la cuisse en première manche…

Oui, ça fait déjà un moment, j’ai subi une légère déchirure à la cuisse pendant la préparation. La douleur est un peu ressortie sur la première manche. Il faudra voir comment cela évolue ces prochains jours. Peut-être que je devrai faire une petite pause pour arriver à Levi (le 24 novembre) sans problème.

Avez-vous été gêné sur le second tracé?

Ça m’a tiré sur tous les appuis gauches. Je n’étais pas à 100% mais j’ignore si c’est la raison qui m’a poussé à la faute. C’est toujours ennuyeux, mais ça fait partie du sport. Il va falloir bien soigner ça pour la suite de la saison.

Sylvain Bolt, Sölden