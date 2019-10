Son opération au genou droit où elle a réparé son cartilage n’est plus qu’un mauvais souvenir. Michelle Gisin, qui avait manqué deux mois de compétition dont les Mondiaux d'Are, est revenue là où elle se trouvait avant de passer sur le billard. A savoir avec de bonnes sensations en géant où elle espérait bien poursuivre son travail et effectuer un grand pas en avant. Quinzième l’an passé sur ce glacier de Sölden, la championne olympique du combiné est déjà en avance sur son plan, obtenant déjà son meilleur classement dans cette discipline avec une prometteuse neuvième place, juste derrière Lara Gut-Behrami. Pour un petit centième.

«Après quelques mois sans disputer une course, j’y vois déjà un peu plus clair, sourit-elle. Mais je me suis fait une grosse frayeur en première manche. Alors que j'avais réalisé le cinquième rang sur le mur, j’ai failli partir à la faute. Mais comme on dit, l’erreur est humaine et puis j’ai encore besoin d'expérience en géant!»

La sœur de Dominique se marre, tellement contente d’être déjà à ce niveau. ««Sur le second tracé j’ai ensuite été stable et solide et c’est très rassurant pour la suite», se réjouit Michelle Gisin, qui va partir pour la tournée américaine avec le plein de confiance, pour atteindre son autre grand objectif de l’hiver: le globe de cristal de descente.

Christian Maillard, Sölden