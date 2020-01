Regardez bien cette capture d'écran que nous nous sommes permis d'emprunter à nos amis du Teletext: elle est historique. La Suisse qui mène le classement général de la Coupe du monde par nations, certes d'un souffle (13 misérables points), c'est beau! Loin de nous l'idée de jouer les oiseaux de mauvais augure, mais profitons-en, rinçons-nous l’œil et ne boudons pas notre plaisir car la situation n'est peut-être - sans doute? - pas appelée à perdurer. Du moins si l'on en croit la tradition.

Il faut dire que cette hiérarchie particulière, révélatrice de la puissance collective et de l'intensité d'un pays, est dominée - voir écrasée - sans partage par l'Autriche depuis la saison... 1989-1990. L'hégémonie de la «Wunderteam» en est même devenue lassante. L'analyse du Valaisan Patrice Morisod, ancien entraîneur des équipes de Suisse et de France, consultant pour la RTS et responsables des events pour l'entité touristique Grimentz-Zinal, dans le val d'Anniviers.

Patrice Morisod, êtes-vous surpris par cette situation «comptable» quasi inédite?

Pas vraiment. A Sölden, avant le coup d'envoi de la saison et en faisant l'inventaire des forces en présence, je me suis dit dans mon for intérieur que la perspective de voir la Suisse devant l'Autriche n'était pas utopique. J'avais en quelque sorte senti le bon coup.

«C'est un tout, une spirale positive»

Qu'est-ce qui justifiait cet optimisme?

Plusieurs cadors autrichiens s'étaient blessés durant l'intersaison. Ces indisponibilités, assorties au retrait de la compétition de Marcel Hirscher - qui valait tout de même plus de 1500 points par saison à lui tout seul -, laissaient augurer un hiver plus compliqué que les autres pour nos voisins. Un hiver différent des trente derniers en date.

D'autres facteurs pour expliquer le leadership actuel de l'équipe de Suisse?

Les règlements ont évolué. Il y a par exemple une place de moins, pour les grandes nations, au départ d'une course de Coupe du monde. Mais le règlement est le même pour tous. Il faut donc surtout mettre en exergue l'homogénéité de notre équipe nationale. Elle peut s'appuyer sur des valeurs sûres comme Beat Feuz ou Wendy Holdener, pour ne citer qu'eux. Ils garantissent de gros points à chaque départ ou presque, mais aussi sur une sorte de «profondeur de banc». Les espoirs confirment, les jeunes émergent. C'est un tout, une spirale positive.

Vous parlez de spirale positive. A vous comprendre, le mental est donc essentiel?

Effectivement. Les Suisses ont bien commencé la saison. Ils se sont «boostés» en interne et ont bénéficié de l'effet de groupe. A contrario, l'Autriche a entamé l'hiver par des résultats en demi-teinte. Le doute s'est installé dans certains esprits.

«La stabilité est un gage de réussite»

Quel est le mérite de Swiss Ski dans cet avènement?

Il est évident. Le travail réalisé à la base de la pyramide, cette dernière décennie, porte indéniablement ses fruits. Mais je me plais à constater que les résultats progressent depuis que le directoire et les entraîneurs ne changent pas chaque année. La stabilité est un gage de réussite.

Lancez-vous, «Titi» Morisod: la Suisse remportera-t-elle ce classement par nations à la fin de la saison?

Les Autrichiens vont enregistrer quelques retours de blessures et sans doute se réveiller. Mais les Suisses peuvent aller au bout de leurs ambitions. A condition toutefois que les filles se montrent plus convaincantes dans les disciplines de vitesse.