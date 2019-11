Après la démonstration en première manche de la Slovaque Petra Vlhova et de l’Américaine Mikaela Shiffrin, le reste des spécialistes de slalom allaient pouvoir se battre pour la troisième place, en deuxième manche du slalom de Levi (Fin). Et c’est exactement ce qu’a fait Wendy Holdener. Sans doute déçue d’avoir commis une faute sur le premier tracé et de se retrouver distancée par les deux premières à la 6e place, la Schwytzoise a livré une performance en or à sa seconde tentative.

Avec le deuxième temps de la manche, Holdener a parfaitement pu tenir le choc jusqu’au passage de Shiffrin. Toujours à l’aise, l’Américaine de 24 ans a accentué son avance pour passer la ligne avec 1’’78 centièmes de marge sur la Suissesse. Ne restait plus à Vlhova qu’à en faire de même pour s’imposer. La championne du monde a cependant chuté après quelques portes, laissant la victoire à sa rivale et permettant à Wendy Holdener de signer une 12e deuxième place en slalom. Il s’agissait du 23e podium en carrière dans la spécialité, sans la moindre victoire, pour de la «Poulidor d’Unteriberg».

Pour sa part, Michelle Gisin a signé une très bonne 6e place. L’Obwaldienne a également réussi une petite remontée après avoir pris la 9e place en première manche. Les autres Suissesses ont terminé plus loin. Aline Danioth a terminé 18e à 4’’66, Elena Stoffel 23e à 4’’86. La Vaudoise Charlotte Chable n’a pas réussi à se qualifier pour la seconde manche, à l’instar de Carole Bissig et de Selina Egloff.