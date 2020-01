On attendait surtout les Helvètes dimanche en slalom mais on pourrait avoir une belle surprise dès aujourd'hui à Adelboden. Au terme de la première manche du géant sous le soleil de l'Oberland Bernois, Loïc Meillard figure au deuxième rang, devancé uniquement par Luca De Aliprandini pour 11 centièmes. Le Français Mathieu Faivre et le Canadien Erik Read - à égalité - complètent le podium provisoire à 13 centièmes de l'Italien. «Ça fait vraiment plaisir, j'ai fait la moitié du chemin, il faudra reproduite ça toute à l'heure lors de la deuxième manche», a réagi le Valaisan au micro de la RTS.

Le skieur d'Hérémence a sorti son tout meilleur ski, tout en nervosité, avant de commettre une faute qui lui a coûté quelques dixièmes à l'entrée du mur final. Appelé juste après lui dans le portillon de départ, son compatriote Gino Caviezel était parti pour faire encore mieux. Mais le Grison, poussé par les encouragements des supporters suisses à chaque passage au temps intermédiaire, a réalisé la manche parfaite avant de croiser ses skis à trois portes de l'arrivée. Assis dans son fauteuil de leader, Loïc Meillard s'est alors pris la tête avec les mains. Le doublé suisse dans le trio de tête, qui plus est à la maison, était tout proche!

Affaibli par une vilaine grippe plusieurs jours, Justin Murisier n'a pas pu se mêler à la lutte avec les meilleurs sur la Chuenisbärgli. L'enfant de Martigny, à bout de souffle dans l'aire d'arrivée, a terminé au 20e rang, juste derrière Cedric Noger (17e). A l'instar de Gino Caviezel, deux autres Helvètes ne verront pas le second tracé: il s'agit de Thomas Tumler et Elia Zurbriggen, qui ont été éliminés. Avant la deuxième manche, prévue à 13h30, pas moins de 17 skieurs se tiennent dans la même seconde. Jolie bataille en perspective!

JSa