Après avoir participé à deux descentes sur la piste du Mont Lachaux, les filles engagées sur le circuit de Coupe d’Europe se sont affrontées dimanche en super-G. La présence de Tina Weirather n’a en rien bouleversé la hiérarchie. La Liechtensteinoise, pas dans le rythme, a été contrainte à l’abandon. La victoire a souri à la Suissesse Jasmina Suter (24 ans), sa première en Coupe d’Europe. Déjà troisième de la descente de samedi, elle a confirmé qu’elle se sentait très à l’aise à Crans-Montana. «Tout n’a pas été parfait. Mais en super-G, si tu ne commets pas de faute, cela signifie que tu ne vas pas vite», relève Jasmina Suter. La Schwytzoise s’est imposée en 51’’57’’ devançant l’Autrichienne Nadine Fest de quatre petits centièmes. Rahel Kopp complète le podium à 0’’44.

Nadine Fest creuse l'écart au général

Au terme des trois courses disputées à Crans-Montana, Nadine Fest s’inscrit comme la grande gagnante de l’étape valaisanne. Avec une victoire et deux deuxièmes places, l’Autrichienne renforce sa première place au classement général de la Coupe d’Europe avec 244 points d’avance sur sa compatriote Rosina Schneeberger. Elle est également en tête du classement du super-G et de celui de la descente.

Place à la Coupe du monde

A l’heure du bilan, Marius Robyr, président du comité d’organisation des Coupes du monde et des Coupes d’Europe de Crans-Montana s’est dit très satisfait: «En mettant sur pied ces courses, nous travaillons pour la relève du ski. Les filles ont beaucoup appris lors de leur séjour à Crans-Montana. Et nous, en tant qu’organisateurs, nous pouvons également peaufiner les détails en vue des épreuves de Coupe du monde de la semaine à venir.» Car le Cirque Blanc fera à nouveau halte tout prochainement sur le Haut-Plateau avec deux descentes le vendredi 21 et le samedi 22 février, ainsi qu’un combiné alpin le dimanche 23 février.

Super-G de Crans-Montana. Dimanche. Les résultats: 1. Jasmina Suter (Sui) 51’’57. 2. Nadine Fest (Aut) à 0’’04. 3. Rahel Kopp (Sui) à 0’’44. 4. Giulia Albano (Ita) à 0’’65. 5. Ida Dannewitz (Sué) à 0’’77. 6. Stephanie Jenal (Sui) à 0’’84. Puis: 14. Vivianne Haerri (Sui) à 1’’41. 17. Juliana Suter (Sui) à 1’’54. 31. Janine Schmitt (Sui) à 2’’28.

Classement général Coupe d’Europe (21/33): 1. Nadine Fest (Aut) 808 points. 2. Rosina Schneeberger (Aut) 564. 3. Jessica Hilzinger (All) 518. 4. Ida Dannewitz (Suè) 461. 5 Rahel Kopp (Sui) 433. 6. Sara Rask (Suè) 432. Puis: 9. Jasmina Suter (Sui) 265. 16. Lindy Etzensperger (Sui) 227. 19. Elena Stoffel (Sui) 205.

Classement super-G Coupe d’Europe (4/7): 1. Nadine Fest (Aut) 300 points. 2. Ida Dannewitz (Sué) 261. 3. Tessa Worley (Fra) 180. 4. Jasmina Suter (Sui) 153.