«C'est le parfait moment pour se retirer»

Pirmin Zurbriggen, 15 globes de cristal de 1980 à 1990

«C'est toujours dommage de voir un champion se retirer, mais c'est le parfait moment pour lui. Il est au sommet, et il peut considérer sa fantastique carrière avec fierté. Marcel fait définitivement partie de l'histoire du ski alpin. Il avait une immense volonté, que ce soit sur ses skis ou dans l'approche de la compétition. Il allait si loin dans les détails, c'était fou. Et puis, c'était un beau sportif: il faut savoir gagner, aussi, ce n'est pas donné à tout le monde. Lui avait beaucoup de respect pour les autres. Il a dû sentir que cela allait devenir de plus en plus dur pour lui de rester au sommet, avec tous ces jeunes qui poussent derrière lui. Il a donc pris la bonne décision: il ne pouvait pas arrêter à un meilleur moment.»

«Il mérite de quitter ce monde de stress»

Marc Girardelli (Lux), 15 globes de cristal de 1980 à 1997

«Je connais assez bien Marcel. Et je peux vous affirmer que, lorsque je le voyais hors-saison, ce n'était plus le même homme. Autant il était refermé sur lui-même en hiver, autant il pouvait être communicatif et plein d'humour lorsqu'on se voyait en été devant une bière. Rien à voir avec Ingemar Stenmark, par exemple, qui était fermé tout au long de l'année. Je peux fort bien comprendre que Marcel ait eu envie de quitter ce monde de stress. Cela fait dix ans qu'il accumule les succès, il mérite de prendre sa retraite. Et puis, c'est le bon moment: il a un petit bébé depuis quelques mois, il aspire certainement à autre chose. Quant au record de victoires de Stenmark (86, contre 67 à Hirscher), je ne pense pas que c'était un objectif de Marcel. Il lui aurait fallu concourir encore deux ou trois saisons, ce dont il n'avait manifestement plus envie.»

«C'était de la haute horlogerie»

Erika Reymond-Hess, 8 globes de cristal de 1977 à 1987, et Jacques Reymond, entraîneur de ski

Erika Reymond-Hess: «Marcel est un grand Monsieur. Il a surtout énormément investi de sa personne, en temps et en énergie, dans ses méthodes d'entraînement et sa recherche de matériel. Il est arrivé à un niveau tel que, pour lui, ce n'est pas concevable de ne pas gagner. Or, le fait de ne pas avoir le droit de perdre est très lourd à porter. Par rapport à sa famille et ses envies, c'était à lui de décider. Et autant partir quand on est au faîte de la gloire.»

Jacques Reymond: «Marcel Hirscher était un exemple. Il était naturellement doté d'une excellente coordination et d'une aisance incroyables. Mais il a surtout compris que cela ne suffisait pas, et qu'en plus, il fallait du travail. C'était un perfectionniste: je n'ai jamais vu un skieur passer autant de temps à tout essayer pour trouver les bons réglages de matériel. À ce niveau, c'était de la haute horlogerie. Il a de surcroît eu l'intelligence de ne pas se disperser dans les autres disciplines. Pour le ski mondial, c'est dommage de perdre une telle personnalité.»

