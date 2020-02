Les épreuves de Coupe du monde de Crans-Montana qui se sont déroulées ce week-end avaient valeur de test pour la station du Haut-Plateau. Les Mondiaux 2025 de ski-alpin seront en effet attribués à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne), Saalbach-Hinterglemm (Autriche) ou à la candidature valaisanne lors du prochain congrès de la FIS en mai prochain à... Pattaya, en Thaïlande.

La station autrichienne est favorite, car elle s'est déjà présentée pour l'édition de 2023. «Il n'y a pratiquement jamais eu, dans l'histoire, une candidature qui a été acceptée lors de sa première présentation, souligne Urs Lehmann, président de Swiss-Ski. Prenez Cortina, qui aura les Mondiaux en 2021 : c’est la quatrième fois que les Italiens se présentaient. Je pars du principe qu’il faut toujours compter deux présentations de candidatures.»

La station valaisanne a donc logiquement placé ses pions, sans trop se faire d'illusions. «On va pousser fort pour 2025 et donner notre maximum en mettant toutes les chances de notre côté, rajoute Urs Lehmann. Mais si on suit la logique de procédure politique de la FIS, c'est Saalbach qui aura les Mondiaux en 2025. On aura 2% de chances de gagner, mais on va se battre et tenter de rendre possible l'impossible.»

Ne pas avoir de regrets

Emblématique patron des épreuves de Crans-Montana, Marius Robyr est plus optimiste. «Nous avons 30% de chances d'avoir les Mondiaux en 2025, se lance l'ancien commandant de la Patrouille des Glaciers, le sourire malicieux au coin des lèvres. Je veux juste qu'on présente le meilleur dossier possible et que l'on n'ait aucun regret après avoir déposé notre candidature. L'image de la Suisse et du Valais doit être exceptionnelle!»

Mais le Valais, qui a refusé les Jeux olympiques, est-il prêt à accueillir des Mondiaux de ski? «Les gens ont peur du gigantisme des JO, mais les championnats du monde de ski sont totalement à la portée d'une station comme Crans-Montana et d'une région comme le Valais, rétorque Marius Robyr. Ce week-end a été une belle publicité pour ces Mondiaux. Les gens sont prêts à revivre les émotions de 1987, lorsque les Suisses avaient décroché 14 médailles sur le Haut-Plateau.»

À noter encore que les épreuves de Crans-Montana se dérouleront les 23 et 24 janvier 2021. «C'est un avantage au niveau de l’hébergement, car nous serons en dehors des vacances scolaires et les conditions d'enneigement devraient être meilleures, détaille Marius Robyr. D'un autre côté, nous avons eu beaucoup de touristes parmi les 30'000 spectateurs qui ont assisté aux épreuves de ce week-end.»

Sylvain Bolt, Crans-Montana