«Avec mon ami Philippe Buttet, nous dévalions le Bec des Rosses pour un film retraçant le parallèle entre le snowboard et le surf sur eau. Très vite, une centaine de personnes se sont amassées pour nous observer, se souvient Nicolas Hale-Woods. On a compris qu’il y avait quelque chose à faire dans cette station de Verbier sportive et dynamique. Le Col des Gentianes, en face du Bec, offrait une arène naturelle parfaite pour les spectateurs».

Deux ans plus tard, le dimanche 24 mars 1996, la première édition de l’Xtreme de Verbier est organisée sur le Bec des Rosses.Une nouvelle boisson énergisante se lance sur le marché suisse et assure la moitié du financement : en cash et en distribution de…canettes. Le timing est idéal.

Le snowboard en plein boom

«Le budget était de 200'000 francs (ndlr: contre 1,5 millions pour l'étape de Verbier aujourd'hui), dont plus de la moitié pour la production vidéo, précise Nicolas Hale-Woods. Ces images uniques devaient faire le tour du monde.» Apparue en Europe une dizaine d’années auparavant, la pratique du snowboard est alors en pleine ébullition. «Après avoir développé les épreuves traditionnelles que sont le géant, le slalom parallèle et le half-pipe, le surf s'est ainsi lancé dans une révolution qui privilégie le spectacle et l'extrême», souligne le «Nouveau Quotidien» dans son édition du 25 mars 1996.

À l’époque, la nouvelle pratique du freeride est définie dans «Le Matin Dimanche» du 24 mars, par son journaliste Jean Bonnard: «c’est-à-dire du snowboard en pleine nature sans piste ni piquets, et, quand c’est possible là où il n’y a aucune trace».

Le samedi sur le Bec des Etagnes, 17 snowboarders et 5 snowboardeuses se mesurent lors de qualifications. Mais seulement dix hommes et trois femmes ont l’honneur de défier le Bec des Rosses pour la première édition de l’Xtreme de Verbier le dimanche. L’accent est mis sur la sécurité et la maison du sauvetage participe à l’organisation. Des guides, comme le Suisse Jean Troillet, sécurisent la face.

La compétition est réservée aux snowboarders et ne s'ouvrira que plus tard aux skieurs (en 2004) puis aux skieuses (en 2006). «En 1999, nous avions invité des skieuses et skieurs pour une démonstration, comme Dominique Perret ou Francine Moreillon, mais ils n’avançaient pas et il y avait un gouffre avec les snowboarders, raconte Nicolas Hale-Woods. On disait même que le Bec était la montagne des snowboarders».

L’anecdote fait aujourd’hui sourire le grand patron du Freeride World Tour, puisque cette saison, 34 des 49 athlètes engagés sur le circuit étaient des skieurs ou skieuses. «Les skis se sont élargis dans les années 2000 et les skieurs sont devenus plus rapides», résume le co-fondateur de l’épreuve et du Freeride World Tour, organisé depuis 2008.

Une ligne de chamois

Mais revenons à la première édition de l’Xtreme. Le «King of the Hill» était une compétition de freeride qui se déroulait à Valdez, en Alaska. Mais jamais une telle épreuve n’avait été organisée en Europe. «C’était l’occasion de rencontrer des snowboarders de différents horizons, se souvient Jérome Ruby (photo). Il avait neigé environ 50 centimètres de neige fraîche quelque jours avant, mais il y avait beaucoup de cailloux sur le Bec.»

Le Chamoniard, «plus alpiniste que freestyleur», défie la légende américaine Steve Klassen sur le sommet valaisan. «J’ai choisi une ligne très technique au milieu des rochers. Ce n’était pas une ligne rapide ni fluide, mais plutôt ce qu’on appelle une ligne de chamois», rigole le Français. Sa descente (à revoir en vidéo ci-dessous) lui permet de se classer troisième, derrière le Jurassien Gilles Voirol et l’Américain Steve Klassen. Chez les femmes, c’est l’Américaine Julie Zell qui s’impose.

«Je ne m’y attendais vraiment pas, confie vingt-cinq ans plus tard Jérôme Ruby, devenu guide sur le Freeride World Tour. Je me souviens qu’on entendait le public depuis le sommet et surtout dès la ligne d’arrivée franchie. Mais ça restait encore très confidentiel au niveau du public et des médias.»

L’édition du «Matin» du lundi 25 mars 1996 consacre une brève illustrée intitulée «Descente d’enfer».

Le journaliste Blaise Craviolini, du «Nouveau Quotidien», revient lui sur la compétition dans l’édition du 25 mars 1996. Il s’interroge notamment sur la pratique du freeride qui «repousse les limites de l’extrême (…). Peut-on raisonnablement envisager d’aller encore plus loin dans le progressisme, sans sombrer dans la folie ou l’inconscience?» La question de la sécurité est au cœur du débat et possède déjà son lot de détracteurs, comme le rappelle le journaliste dans son article. «A force de taquiner l'extrême, les as du snowboard ne risquent-ils pas de faire des émules parmi leurs (jeunes) admirateurs? L'interrogation est légitime…».

On peut répondre par la positive 25 ans plus tard. Cette année, ils ont été près de 3000 riders de 10 à 18 ans à s’être mesurés sur le Freeride Junior Tour. Tous se réjouissaient de voir l’élite mondiale célébrer les 25 ans de l’Xtreme samedi prochain. Ils reviendront en 2021. Pour rêver de défier un jour le Bec.

Sylvain Bolt