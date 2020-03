Jeudi, Mikaela Shiffrin a pris l’avion pour la Suède, où la Coupe du monde de ski alpin fera escale le week-end prochain pour un slalom parallèle, un slalom et un slalom géant.

La skieuse américaine prévoit donc de faire son retour à la compétition à Åre la semaine prochaine, six semaines après le décès de son père, selon une information du New York Times puis relayée par elle-même sur les réseaux sociaux dans une longue vidéo.

Shiffrin, actuellement deuxième du classement général de la Coupe du monde derrière l'Italienne Federica Brignone, explique dans le quotidien new yorkais qu’elle a longtemps songé à ne pas se représenter dans un portillon de départ cette saison. Et puis la neige a commencé à tomber en masse du côté de Vail dans le Colorado, où sa famille est établie.

«Les flocons continuaient de s’accumuler et je me suis demandée si ce n’était pas mon père, qui adorait skier juste après une tempête, qui nous envoyait un message, explique-t-elle. C’est comme s’il me disait «pourquoi tu passes ton temps à penser à moi? Va dehors et skie!»

Le jour suivant, en famille, Shiffrin a pris la direction des pistes, là où son père lui avait appris à skier. «On l’a fait pour papa. Ça a fait remonter des choses. On en avait besoin.» C’est à ce moment-là qu’elle a décidé de recommencer à s’entraîner sérieusement.

Jeff Shiffrin est décédé à l’âge de 65 ans dans un accident domestique. «Peut-être que le fait de skier à nouveau va me faire sentir plus proche de lui, confie-t-elle encore. Peut-être que ça va aider ma mère à être plus proche de lui. Si ce n'est pas le cas, nous rentrerons à la maison.»