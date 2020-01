Marchant, jeune prodige âgé de 22 ans, a signé un contrat de sponsor principal avec la station valaisanne d’Anzère. De retour sur le cirque blanc, trois ans après avoir été victime d’une terrible blessure à Adelboden qui lui avait valu de multiples opérations, le Liégeois a fêté début janvier une cinquième place – égalant le meilleur résultat belge en Coupe du monde - lors du slalom de Zagreb.

De quoi taper dans l’œil des responsables de Télé Anzère, qui vont le soutenir dès les compétitions de Wengen qui se déroulent ce week-end et jusqu’en 2021. «Grâce à sa volonté et son mental, Armand nous a touché et nous démontre les qualités d’un athlète d’exception. Nous sommes fiers de compter Armand comme ambassadeur de notre destination auprès des nombreux skieurs belges», a déclaré Sébastien Travelletti, président de Télé Anzère.

Le slalomeur belge, qui s’entraîne au sein d’une cellule privée, bénéficiera des infrastructures sportives de la station valaisanne. «Je suis heureux de pouvoir bénéficier d’excellentes conditions d’entraînement à Anzère et de porter les couleurs de cette belle destination», a confié Armand Marchant.