La deuxième manche du slalom de Schladming (Autriche) a été le théâtre d’une scène étonnante, mardi soir. Alors qu’il ne totalisait que 13 dixièmes de seconde d’avance sur le leader provisoire, Clément Noël, au dernier temps intermédiaire, Alex Vinatzer a devancé le Français de 0,56 seconde à l’arrivée. L’Italien a laissé éclater sa joie mais celle-ci n’a été que de courte durée.

Et pour cause: les chronométreurs se sont rapidement aperçus qu’il ne s’agissait pas de la bonne marque. La faute à l’intrusion d’une jeune femme en maillot de bain sur la piste. Brandissant une pancarte sur laquelle était inscrit «RIP Kobe» (en hommage au célèbre basketteur Kobe Bryant, décédé dimanche d’un accident d’hélicoptère), la streakeuse a dévalé la pente et franchi la ligne juste avant Vinatzer.

Assurdo a #Schladming! ????????????

Una ragazza in costume con un cartello #RIPKobe, transita prima del nostro Alex #Vinatzer.

La fotocellula prende il suo "tempo" e non quello dell'azzurro

Après vérification, il s’est avéré que ce dernier comptait 13 dixièmes de retard sur Noël. Le Français, lui, avait tout vu et n’a pu s’empêcher d’éclater de rire. D’abord incrédule, Alex Vinatzer a ensuite préféré en sourire une fois informé de la situation.