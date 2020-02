Le Cirque blanc féminin, on le sait, fait halte ce week-end à Crans-Montana. Avec un menu particulièrement copieux sur le Haut-Plateau valaisan, composé ni plus ni moins que de deux descentes (la première jeudi à 10h05) et un combiné.

Parmi les Suissesses qui devraient s'exprimer lors de cette triple échéance, la révélation Corinne Suter, en tête de la Coupe du monde provisoire de descente, l'expérimentée Lara Gut-Behrami et la surdouée Michelle Gisin sont très attendues. Et pourraient permettre à la Suisse de conforter sa première place au classement général par nations.

Les trois se sont exprimées au micro de nos confrères de Keystone-ATS. Et avec la banane, s'il-vous-plaît!

B. Cr.