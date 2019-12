Mikaela Shiffrin est bien partie pour remporter un 64e succès en Coupe du monde. Au lendemain de sa victoire en géant, l'Américaine de 24 ans s'est montrée la plus rapide lors de la première manche du slalom de Lienz (Autriche), ce dimanche matin.

Elle a bouclé le premier tracé en 54''54, avec une avance de 26 centièmes sur la Slovaque Petra Vhlova (2e) et de 70 centièmes sur la Norvégienne Nina Haver-Loseth (3e).

Les Suissesses affichaient un bilan mi-figue mi-raisin. Meilleure d'entre elles, Wendy Holdener pointe au septième rang, à 1''12 de Shiffrin et 0''42 du podium. Michelle Gisin est juste derrière (8e à 1''21) et Aline Danioth un peu plus loin (12e à 1''44).

Mélanie Meillard - qui effectuait son retour à la compétition après sa blessure aux Jeux 2018 de PyeongChang ayant nécessité deux opérations - n'est pas allée bien loin: la Valaisanne d'origine neuchâteloise a enfourché après une vingtaine de secondes de course. Reste, pour elle, la satisfaction d'avoir remis un dossard et d'avoir retrouvé l'adrénaline de la compétition. Elena Stoffel (36e à 3''29) et Charlotte Chable (53e à 6''78) n'ont pas vu la deuxième manche non plus.