«Mais pourquoi on a voulu faire ça?» Dans le petit train bondé qui mène les skieurs de la Coupe du monde vers le sommet du Lauberhorn, un très gros doute s'empare de nous. La reconnaissance de la descente du combiné alpin va débuter dans quelques minutes. La nuit prend peu à peu congé de Wengen.

L'âge de glace

Un dernier télésiège et le fameux chalet en bois - plus beau portillon de départ du circuit - apparaît alors. En inspectant le précieux sésame qui nous permet de passer le cordon de sécurité, les bénévoles nous laissent un sonnant: «Morge!» Certainement une expression alémanique pour souhaiter «bonne chance» aux inconscients qui décident de se mesurer à la descente du Lauberhorn.

Le panorama est extraordinaire, alors que le soleil n'a pas encore pointé le bout de son nez. L'Eiger, la Jungfrau et le Mönch s'élèvent, majestueux. Pas le temps d'apprécier le décor, que déjà un bruit inquiétant nous sort de notre rêverie. Nos skis - pourtant affûtés - se dérobent sous nos pieds, dès les premiers mètres de descente. La piste n'est pas glacée. C'est littéralement de la glace qui se déroulent devant nous.

La «Hundschopf» et la chute dans le vide

Les descendeurs ne s'arrêtent presque pas pour repérer ce parcours qu'ils connaissent par cœur. John Nicolet, commentateur sur l'antenne de la RTS, et son consultant Hugues Ansermoz, se baladent tranquillement sur le parcours. Ils taillent la bavette avec les coaches suisses, alors que nous luttons pour notre survie, et surtout pour éviter une chute honteuse. Imaginez un peu franchir la ligne d'arrivée à plat ventre...

Arrivés à la «Hundschopf», la piste s'arrête et bascule dans le vide. «Rassure-moi, on va quand même pas devoir faire le saut?» Un filet de protection met fin à nos sueurs froides. Il s'agit alors de slalomer le vertigineux mur, ce qui n'est pas forcément plus aisé.

Des milliers de supporters attendus

Passé cette difficulté sans mal, la colline du «Girmschbiel» s'élève en face de nous. Tout est encore calme. Seuls quelques poubelles et panneaux publicitaires occupent le terrain pour l'instant. Mais samedi matin, ils seront des milliers de supporters suisses, venus de la vallée. Tous tenteront de porter Beat Feuz - ou un de ses coéquipiers - vers la victoire sur le Lauberhorn. En ce vendredi matin, personne n'est là pour nous soutenir dans notre pensum et c'est bien dommage.

Tout s'enchaîne ensuite. La traverse et le «Minsch-Kante» finissent de nous chauffer les cuisses. On passe le «Kernen-S» sans trop perdre de vitesse et déjà le traditionnel tunnel se présente devant. Pas le temps de sortir l'appareil photo que l'Autrichien Johannes Strolz nous dépasse comme un avion.

Mission accomplie

Quelques mètres plus loin, on tombe sur un photographe de l'AFP (sans mal rassurez-vous). Il cherche l'endroit idéal pour se positionner. «C'est vraiment dommage, ils ont raboté pas mal de sauts. C'est quand même nettement moins spectaculaire.» On le quitte sans lui avouer qu'on en mène déjà pas large.

Le «Hanneggschuss» annonce que la fin est proche (dans le bon sens du terme). Wengen surgit, alors que le soleil baigne enfin le fond de la vallée. Une fois le «Carrousel »franchi, on transpire encore un peu pour rester sur nos deux skis dans le mur final. L'aire d'arrivée, enfin! Les premiers spectateurs présents dans les tribunes nous acclament. La descente du Lauberhorn, c'est fait. Ne faîtes pas ça chez vous.

Sylvain Bolt et Ugo Curty, Wengen