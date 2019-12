Le Russe Sergey Ustiugov est le premier leader du Tour de Ski 2019/2020. Il s'est imposé en solitaire lors de la première étape, un 15 kilomètres en style libre avec «mass start». Ustiugov a devancé un duo qui a terminé à 4''0 et qui a été départagé à la photo-finish: le leader de la Coupe du monde, le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo, se classe finalement deuxième, et le Russe Alexander Bolshunov troisième.

Parti en 34e position, le Grison Dario Cologna a montré qu'il était en forme. Troisième avant la dernière descente finale, il a fini à la sixième place, à 8''7 du vainqueur.

Pour ce qui est des autres Suisses, Roman Furger a terminé 15e (+15''6), Jonas Baumann 22e (+18''4), Beda Klee 33e (+38''7), Toni Livers 46e (53''0), Ueli Schnider 50e (+1'00''3), Jason Rüesch 61e (+1'13''8), Jovian Hediger 65e (+1'37''6), Livio Bieler 66e (+1'38''2) et Erwan Kaeser 73e (+1'50''4).

Therese Johaug en solitaire

Du côté féminin, la Norvégienne Therese Johaug a imposé sa loi d'entrée. Elle a en effet remporté en solitaire le 10 kilomètres style libre avec «mass start», s'emparant du premier maillot de leader de ce Tour 2019/2020.

«On avait décidé avec mon entraîneur que j'essaierais de mettre du rythme dans le deuxième tour, a expliqué la gagnante du jour au micro de la télévision suisse. J'aime les «mass starts», et le 15 km est ma distance favorite. Tout était donc réuni pour que je réussisse à aller chercher ce premier maillot de leader du Tour de Ski.»

En 28'12''1, Therese Johaug a devancé sa compatriote HeidI Weng de 12''3 et la Suédoise Ebba Andersson de 12''9. On trouve juste derrière deux autres Norvégiennes, Ingvild Flugstad Oestberg (4e à 13''1) et Astrid Uhrenholdt Jacobsen (5e à 24''1).

Meilleure Suissesse, Nadine Fähndrich a terminé à la 19e place (+51''5). Côté suisse, on trouve plus loin la spécialiste de biathlon Selina Gasparin (36e à 1'48''7), Lydia Hiernickel (44e à 2'08''3) et Laurien Van der Graaff (49e à 2'28''6).

